Destiny 2 otterrà la creazione abbinata basata sulle abilità nella stagione 18, nuovi raid verranno lanciati ad agosto

Destiny 2 intrattiene i suoi giocatori da quasi cinque anni e grandi cambiamenti stanno arrivando con la stagione 18. Ora è il momento del matchmaking basato sulle abilità secondo Bungie e un altro raid legacy sta uscendo dal caveau.

L’ultimo post del blog di This Week At Bungie analizza tutto. Il “matchmaking sciolto basato sulle abilità” verrà aggiunto alla playlist Control all’inizio della stagione 18, ponendo le basi per ulteriori informazioni nella stagione 19. In generale, il matchmaking basato sulle abilità viene utilizzato per mettere insieme giocatori con livelli di abilità simili, misurati dal loro prestazioni di gioco piuttosto che una classifica generale: puoi passare molto tempo e raggiungere un livello elevato senza effettivamente migliorare in un gioco, dopotutto. “Ci stiamo impegnando per raggiungere l’obiettivo che tutti i giocatori possano entrare nel Crogiolo e ottenere regolarmente partite in cui possano sentirsi competitivi e avere una ragionevole possibilità di vincere/competizione”, spiega Bungie. Lo studio non ha intenzione di portare questo tipo di matchmaking in ogni playlist di Crucible, ma Survival è nominato come un altro che implementerà il sistema.

Il post sul blog anticipa anche il prossimo raid di Destiny 2, con una grande redazione sul nome reale: Bungie vuole che sia una sorpresa. Detto questo, sapremo qual è il raid qualche giorno prima che diventi attivo. Sarà rivelato il 23 agosto e giocabile tre giorni dopo, il 26 agosto. Questo non è un raid totalmente nuovo, ma una versione remixata di uno precedente, sulla stessa scia del ritorno della Volta di Vetro all’inizio di quest’anno. Allo stesso modo, un’altra prima corsa mondiale avrà inizio quando il raid sarà attivo. La modalità Contest sarà abilitata per 24 ore al primo lancio del raid, richiedendo un livello di Potenza di 1.560 per partecipare.

Il 23 agosto potrebbe già essere segnato sul tuo calendario. Questo perché è il giorno dello Showcase di Destiny 2 2022. L’evento andrà in onda su Twitch e YouTube e includerà diversi annunci. Aspettati uno sguardo alla prossima espansione di Destiny 2, Lightfall.