Destiny 2: Lightfall offre il mio esotico preferito da anni, ma costa $ 100

Paghereste $ 100 per l’accesso anticipato ad a Destino 2 Esotico? Sicuramente no! Ma otto anni trascorsi in Destiny – dopo aver sparato a ogni Dreg, boss e dio che Bungie mi ha lanciato addosso, usando tutte le armi che mi sono state offerte – Quicksilver Storm è già uno dei miei esotici preferiti di tutti i tempi dopo soli due giorni. Questo sentimento ti fa cambiare idea?

Questa è stata la domanda che imperversa nel mio cervello da allora Destino 2: La stagione del saccheggio è stata lanciata martedì: è l’esotico Quicksilver Storm veramente vale la pena preordinare un’edizione da $ 100 di un’espansione? Anche come qualcuno che non consiglia di preordinare i giochi, è più difficile rispondere di quanto potresti pensare.

È stata una grande settimana per Destino 2. Al 2022 Destino 2 Showcase, Bungie ha rivelato l’espansione del gioco del 2023, LuceSeason of Plunder, il ritorno dell’amato raid King’s Fall, equipaggiamenti di gioco e ricerca di gruppo, la fine delle espansioni al tramonto e altro ancora.

Ma nessun livello di clamore dell’espansione di Destiny è paragonabile all’eccitazione di connettersi istantaneamente a una nuova arma esotica. E l’ho sperimentato proprio quando ho effettuato l’accesso al mio Titan martedì e ho raccolto Quicksilver Storm, il nuovo Luce Fucile automatico esotico che è anche un lanciarazzi… e un lanciagranate.

Tenendo premuto il grilletto, Quicksilver Storm spara come un normale fucile automatico. Ma ogni paio di proiettili che si collegano ai nemici fanno sì che la pistola lanci anche un micro-missili, che si dirige verso i bersagli ed esplode. È già abbastanza carino, ma ogni razzo che si collega carica anche una granata nella mia Quicksilver Storm per un uso successivo. Quando ho almeno una granata disponibile, posso tenere premuto il pulsante di ricarica per trasformare la pistola in un lanciagranate, che fa dei danni piuttosto eccellenti considerando che Quicksilver Storm è un’arma primaria e ha munizioni illimitate.

Ho appena disequipaggiato Quicksilver Storm da quando l’ho preso. L’ho usato in vecchi raid, nuovi contenuti stagionali e persino una corsa a difficoltà Master della nuova attività Ketchcrash. Ho fatto a pezzi singoli nemici e fatto esplodere piccoli gruppi con razzi attraverso il Sistema Solare. E ho usato il lanciagranate per devastare i miniboss senza la necessità di passare a un’arma speciale. È così dannatamente divertente, versatile ed elegante da morire. È l’esotico perfetto e me ne sono già innamorato.

Immagine: Bungie via Polygon

C’è solo un piccolo problema: Quicksilver Storm è bloccato dietro il preordine di $ 99,99 per LuceIl Pass annuale, che contiene l’espansione, le quattro stagioni e i due dungeon in arrivo Destino 2 nel 2023.

Questa non è una pratica insolita per Bungie, ma è un approccio leggermente diverso. Lo studio in genere offre l’accesso esclusivo all’espansione speciale Exotics, come No Time to Explain in Oltre la Luce o Osteo Striga a La regina delle streghe — accessibili solo ai possessori di Pass Annuale. Tuttavia, di solito queste armi vengono lanciate insieme alla nuova espansione, non con il preordine. Questo è un cambiamento chiave, poiché i giocatori possono ancora passare al Pass annuale dopo il lancio dell’espansione per ottenere la loro bella pistola. Quindi, ad esempio, se sei passato alla versione base di La regina delle streghe quando è stato lanciato a febbraio, me ne sono innamorato (perché è eccellente) e ho deciso che volevi investire ulteriormente Destino 2avresti potuto passare all’abbonamento annuale e ottenere Osteo Striga come ricompensa.

Con Quicksilver Storm, invece, non c’è Luce per giudicare — per ottenere la pistola ora, devi operare solo sulla fede. Bungie lo ha schiacciato di recente, con Destino 2 sempre meglio anno dopo anno, e non c’è niente nel Luce rivela che mi preoccupa che il gioco precipiti in picchiata nel 2023, anzi, al contrario. Ma la fiducia in uno studio non è sufficiente per dire agli amici, alla famiglia o anche a te, caro lettore, che dovresti perdere 100 dollari nel prossimo anno non dimostrato di Destino 2 solo per l’accesso anticipato a un esotico.

Se sai già che hai intenzione di giocare Destino 2 nel 2023, indipendentemente dalla qualità, lascia che te lo dica: Quicksilver Storm scopa, e lo amerai. Ma se sei il tipo di giocatore di Destiny che ha bisogno di me o di Datto per dirti che è abbastanza buono per il preordine, probabilmente non dovresti. Giocare a Luce prima per te stesso e poi passa al Pass annuale. Goditi i prossimi sei mesi sapendo che il tuo portafoglio è un po’ più spesso e, se Bungie soddisfa le aspettative, che hai uno degli Exotics più belli in circolazione Destino 2 la storia ti aspetta a febbraio.