Destiny 2: il nuovo rodeo Hunter di Lightfall ha rubato i TGA per i fan di Destiny

Se i videogiochi ci hanno insegnato qualcosa negli ultimi anni, è che i rampini sono la nuova funzionalità più eccitante che puoi aggiungere a un franchise.

Destiny 2: La caduta della luce, l’espansione del MMO del 2023, consentirà ai Guardiani di dondolarsi su un rampino con i loro nuovi poteri Strand, che Bungie aveva originariamente svelato ad agosto. Ma nell’ultimo trailer dell’espansione, che ha debuttato ai The Game Awards 2023, i giocatori hanno potuto vedere un gameplay con un rampino che ha confermato che i Guardiani possono cimentarsi con qualsiasi cosa, anche i loro compagni Guardiani.

A circa trenta secondi dall’inizio del nuovo trailer, una volta che i bei momenti cinematografici sono finiti, vediamo un Thundercrash Titan decollare usando il loro Super. Ora, per chi non lo sapesse, Thundercrash è un Super aggiunto Destiny 2: Abbandonato, che fa sì che il Titano trasformi il proprio corpo in un missile, facendoli letteralmente volare in aria finché non si schiantano contro qualcosa. Il super non è nuovo, ma lo è il cacciatore che usa il rampino per farsi dare un passaggio sul Thundercrash.

Bungie sa come realizzare un trailer appariscente e questo momento prende la torta. Il Thundercrash Titan scivola verso un gruppo di nemici e il cacciatore è in grado di volare in aria con loro. Quando il duo atterra, entrambi iniziano a prendere a calci in culo insieme, e vediamo persino il cacciatore alle prese con una cabala avversaria e fare una sorta di esecuzione corpo a corpo su di loro.

Immagine: Bungie tramite YouTube e GifRun

Il cacciatore di rodeo è sicuramente il momento clou del trailer, ma ci sono molte altre curiosità su Strand e possibili prese in giro nascoste lì dentro (in più riceviamo molti scatti della splendida destinazione di Neomuna).

Ventidue secondi dall’inizio del trailer, vediamo un cacciatore sbattere a terra. Quando atterrano, tutta la Cabala intorno a loro si solleva in aria e rimane sospesa. Vediamo questo stesso effetto più avanti nel trailer in cui una manciata di Cabal sta levitando – intrappolata da Strand – attorno a uno Stregone in piedi in un Rift.

Durante una sezione di sparatorie, a partire da 23 secondi nel trailer, vediamo un Titano che spara quelli che sembrano proiettili verdi da una nuova pistola. I proiettili verdi potrebbero non sembrare fuori posto in un file Destino 2 trailer, ma il colore del proiettile in genere corrisponde a quello dell’elemento dell’arma. Ci è voluto quasi un anno per ottenere armi di stasi leggendarie nell’era di Oltre la Lucema questo fa sembrare che i guardiani otterranno le armi Strand quasi immediatamente Colpo di luce. Poco dopo il segmento Thundercrash, vediamo anche un Titano che fa scoppiare una Towering Barricade, che provoca un’enorme lama che taglia davanti a loro, cercando i vicini bersagli Cabal.

Poco meno del minuto, vediamo tutte e tre le classi lanciare i loro nuovi Strand Supers, che abbiamo visto per lo più prima. Tuttavia, questo trailer sembra confermare che il nuovo Super con le mani di lama del Titano è un’altra abilità Super in roaming, qualcosa con cui i giocatori di Titano hanno già abbastanza familiarità. L’Hunter Rope-Dart Super sembra avere un enorme raggio di oscillazione, permettendo al Guardian di tagliare facilmente un gruppo di Cabal, e il Warlock Super evoca un mucchio di missili homing dal nulla.

Il resto del trailer si concentra principalmente sulla storia e sui momenti cinematografici, piuttosto che sul gameplay. Tuttavia, vediamo un Titano che fa un pugno attraverso una finestra di vetro nella metà posteriore del trailer. Questa animazione rispecchia molte delle altre abilità di carica alla spalla a cui hanno accesso i Titani e sarà probabilmente una delle opzioni di mischia di Strand.

Il trailer è pieno di molti altri momenti allettanti che vale la pena ricordare. Se sei interessato a una ripartizione più lunga, ti consigliamo di dare un’occhiata al video di analisi di Aztecross.

Bungie rilascerà Destiny 2: La caduta della luce per PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X il 28 febbraio 2023.