Destiny 2 Evento di Halloween 2022 data, ora di inizio e armatura del Festival of the Lost

La data di rilascio e l’ora di inizio per il Destino 2 L’evento di Halloween 2022 è quasi arrivato e alcune armature per il Festival of the Lost di quest’anno sono state confermate.

Ottobre è sempre fantastico per le celebrazioni spettrali. A parte l’FPS di Bungie, stiamo ancora aspettando l’arrivo di Fortnitemares di quest’anno, così come l’evento di Halloween per Overwatch 2.

Mentre gli eventi di Fortnite e Overwatch sono entusiasmanti, i fan dello sparatutto di Bungie potranno godersi molto presto la propria festa di All Hallow’s Eve.

Destiny 2: La regina delle streghe | Trailer della stagione del saccheggio BridTV 11141 Destiny 2: La regina delle streghe | Trailer della stagione del saccheggio https://i.ytimg.com/vi/9E9sqbG2sCw/hqdefault.jpg 1082939 1082939 centro 13872

Quando inizia l’evento Halloween 2022 di Destiny 2?

La data di rilascio e l’ora di inizio per il Destino 2 L’evento Festival of the Lost Halloween 2022 è alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 18:00 BST del 18 ottobre.

La conferma della data di cui sopra arriva tramite la tabella di marcia per la Stagione 18, Stagione del Saccheggio. Inoltre, le ore di avvio sono i tempi di ripristino settimanali.

Se dovesse durare tre settimane come al solito, significa che l’evento dovrebbe terminare l’8 novembre. Anche se al momento non ci sono molti dettagli ufficiali, sappiamo che alcune ricompense stanno arrivando.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Presto i tuoi occhi vedranno uno spettacolo inquietante… 🤖 Il Festival dei Perduti arriva la prossima settimana, Guardiani. Preparati per la stagione spettrale e preparati ad attivare alcune nuovissime armature a tema Mech! pic.twitter.com/kbTdVJjth5 — Destiny 2 (@DestinyTheGame) 12 ottobre 2022

Visualizza Tweet

Festival dell’Armatura Perduta

Alcune armature del Festival of the Lost 2022 sono state confermate per l’imminente Destino 2 Evento di Halloween.

All’inizio di quest’anno, Bungie ha condotto una votazione all’interno della comunità tra l’armatura del Team Monster e il Team Mech. Il Team Mech alla fine ha vinto con il 52%, il che significa che sarà disponibile per guadagnare durante l’imminente celebrazione.

Con la celebrazione di All Hallow’s Eve sempre più vicina, Bungie ha fornito una prima occhiata ufficiale all’armatura del Team Mech su Twitter.

Mentre Bungie ha fornito solo uno sguardo all’armatura del Team Mech, il famoso leaker HeySoraPark ha condiviso datamine di otto maschere uniche e inquietanti.

Mostra tutto

In altre notizie, la data dell’evento Halloween 2022 di Destiny 2, l’ora di inizio e l’armatura del Festival of the Lost