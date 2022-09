Deoxys Raid Day Ora di inizio, counter, debolezza e Pokemon Go Shiny Chances

Il Deossi L’ora di inizio del Raid Day è stata fissata per questo fine settimana, con gli Allenatori che si preparano per la prossima sfida PvE.

Affrontare il Deoxys Raid ricompenserà i giocatori con la possibilità di catturare una particolare variante del Pocket Monster dalle molteplici forme.

Ecco cosa sappiamo finora sui contatori Raid Deoxys, sui punti deboli e sulle possibilità di Pokemon Go Shiny.

Quando inizia il giorno del raid di Deoxys?

L’ora di inizio del giorno dei raid di Deoxys è stata fissata per le 14:00 ora locale di domenica 11 settembre 2022. Durante questo evento, Deoxys apparirà più frequentemente nei raid a cinque stelle, rendendolo un ottimo modo per sbloccare quante più forme possibili.

Il Raid Day di settembre terminerà alle 17:00 ora locale, il che significa che i fan avranno solo tre ore per ottenere il massimo dall’evento. La buona notizia è che Deoxys apparirà in Five-Star Raid in tutte le sue forme, con cinque Raid Pass giornalieri aggiuntivi in ​​palio girando Palestre.

Come accennato in precedenza, sarà anche possibile catturare Deoxys splendente durante le ore speciali del Raid Day, fornendo un ulteriore incentivo per interagire con quante più attività a cinque stelle possibili.

Contatori e punti deboli di Deoxys

Durante il Raid Day saranno disponibili quattro diverse forme di Deoxys da affrontare, e tutte saranno tipi psichici puri. Ciò significa che è più facile capire quali Pokemon usare quando si cerca di ottenere un danno superefficace. Per questo Raid Day in Pokemon Go, ciò significherà scegliere un Pocket Monster con attacchi di tipo Dark, Ghost o Bug.

Non è necessario scegliere solo Pokémon di tipo Coleottero, Fantasma o Buio, ma un Pokemon che condivide un tipo con questi attacchi beneficerà di un bonus di attacco dello stesso tipo, consentendo a questi attacchi di infliggere un danno aggiuntivo del 20%.

Alcuni dei Pokemon suggeriti da utilizzare da Pokemon.com includono i seguenti tipi:

Pokémon di tipo Coleottero consigliati

Beedrill / Mega Beedrill (insetto/veleno)

Attacco rapido: Bug Bite (Bug), Infestazione (Bug)

Attacco caricato: Fell Stinger (Bug), X-Scissor (Bug)

Pinsir / Shadow Pinsir (Bug)

Attacco veloce: Bug Bite (Bug), Fury Cutter (Bug), Rock Smash (Lotta)

Attacco caricato: combattimento ravvicinato (combattimento), sottomissione (combattimento), superpoteri (combattimento), X-Scissor (bug)

Scizor / Shadow Scizor (Bug/Acciaio)

Attacco veloce: Furia Cutter (Bug)

Attacco caricato: X-Scissor (Bug)

Pokémon di tipo Spettro consigliati

Gengar / Mega Gengar (fantasma/veleno)

Attacco veloce: Maledizione (fantasma), Lecca (fantasma), Shadow Claw (fantasma)

Attacco caricato: Palla d’ombra (fantasma), Pugno d’ombra (fantasma)

Banette / Shadow Banette (fantasma)

Attacco veloce: Maledizione (fantasma), Shadow Claw (fantasma)

Attacco caricato: Palla d’ombra (fantasma)

Mismagius / Shadow Mismagius (fantasma)

Attacco veloce: Maledizione (fantasma)

Attacco caricato: Dark Pulse (Dark), Shadow Ball (Ghost)

Giratina (fantasma/drago)

Attacco veloce: artiglio d’ombra (fantasma)

Attacco caricato: Vento minaccioso (fantasma), Palla d’ombra (fantasma)

Chandelure (fantasma/fuoco)

Attacco veloce: Maledizione (fantasma)

Attacco caricato: Palla d’ombra (fantasma)

Pokémon di tipo Buio consigliati

Mega Gyarados (Acqua/Scuro)

Attacco veloce: morso (scuro)

Attacco caricato: Crunch (oscuro)

Houndoom / Mega Houndoom / Shadow Houndoom (Oscuro/Fuoco)

Attacco Veloce: Ringhio (Oscuro)

Attacco caricato: Crunch (Dark), Foul Play (Dark)

Tyranitar / Ombra Tyranitar (Roccia/Oscurità)

Attacco veloce: morso (scuro)

Attacco caricato: Crunch (oscuro)

Absol / Shadow Absol (scuro)

Attacco Veloce: Ringhio (Oscuro)

Attacco caricato: Dark Pulse (Dark), Megahorn (Bug), Payback (Dark)

Honchkrow / Shadow Honchkrow (Oscuro/Volante)

Attacco Veloce: Ringhio (Oscuro)

Attacco caricato: Dark Pulse (Dark)

Weavile / Shadow Weavile (scuro/ghiaccio)

Attacco veloce: Finta di attacco (scuro), Snarl (scuro)

Attacco caricato: Gioco scorretto (Dark)

Darkrai (Oscuro)

Attacco veloce: Finta di attacco (scuro), Snarl (scuro)

Attacco caricato: Dark Pulse (Dark), Shadow Ball (Ghost)

Yveltal (Oscuro/Volante)

Attacco veloce: Snarl (Dark), Sucker Punch (Dark)

Attacco caricato: Dark Pulse (Dark)

Altri Pokemon

Mewtwo / Shadow Mewtwo (Psichico)

Attacco veloce: Confusione (psichico), Psycho Cut (psichico)

Attacco caricato: Raggio di ghiaccio (Ghiaccio), Psichico (Psichico), Attacco psichico (Psichico), Palla d’ombra (Fantasma)

