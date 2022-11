Demon Slayer Stagione 3- Tutto ciò che sappiamo sulla nuova stagione

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla stagione 3 di Demon Slayer.

Stiamo ancora aspettando la stagione 3 di Demon Slayer, ma ulteriori informazioni e forse a la data di uscita dovrebbe emergere nei prossimi mesi. Dopotutto, abbiamo già visto una rapida anteprima della prossima stagione, così come i dettagli su quale arco manga sarà basato. Non sembra che dovremo aspettare molto per scoprire cosa stanno facendo Tanjiro e compagnia.

Nel frattempo, abbiamo setacciato Internet per ogni briciolo di informazione sulla stagione 3 di Demon Slayer, nota anche come Arco del villaggio degli spadaccini. che c’è la conferma dell’elenco dei personaggi ampliato, così come un primo assaggio del nuovo cattivo del pezzo. È tutto nella nostra guida alla stagione 3 di Demon Slayer.

Voci sulla data di uscita della stagione 3 per Demon Slayer

Nulla di ufficiale è stato annunciatoma potremmo aspettarci che la stagione 3 di Demon Slayer venga rilasciata entro i prossimi 12 mesi, possibilmente tra la metà e la fine del 2023. Avevamo pensato che l’autunno 2022 sarebbe stata una chiara possibilità, ma nell’era COVID, alla fine era poco pratico. È possibile un rilascio invernale o primaverile (gennaio-aprile 2023), ma l’autunno 2023 (settembre-ottobre 2023) sembra essere l’obiettivo più probabile.

Cast di Demon Slayer stagione 3: chi sono i nuovi personaggi e demoni?

Tanjiro (Natsuki Hanae), Zenitsu (Hiro Shimono), Inosuke (Yoshitsugu Matsuoka) e Nezuko (Akari Kitou) riprenderanno tutti i loro ruoli nell’arco narrativo di Swordsmith Village.

A loro si uniscono due personaggi della serie: Mist Hashira Muichiro Tokito e Love Hashira Mitsuri Kanoji. Aspettatevi altri Hashira e membri delle Dodici Lune Superiori/Dodici Kibuki in arrivo nelle stagioni future. Domà, uno degli Upper Moons, debutterà nella stagione 3 di Demon Slayer, ed è stato recentemente rivelato un disegno ufficiale del cattivo.

Qual è la trama di Swordsmith Village nella stagione 3 di Demon Slayer?

The Swordsmith Village Arc è ufficialmente la terza stagione di Demon Slayer. Non preoccuparti, non entreremo troppo nei dettagli sul materiale originale, ma crediamo che coprirà i capitoli 100-127 del manga. Entertainment District Arc copriva la stessa gamma da da 70 a 99, quindi è probabile che questa stagione comprenda 12 episodi, più o meno alcuni.

Salvo gravi deviazioni, Tanjiro dovrebbe andare allo Swordsmith Village per ricevere una nuova arma. Si dà il caso che la comunità sia la patria di una vecchia arma. Ma non è così semplice, con la trama che include Love e Mist Hashira, oltre a uno o due demoni di rango superiore.

Su una nota più ampia, il finale di Entertainment District ha accennato alla direzione che molto probabilmente il programma seguirà dopo la stagione 3 di Demon Slayer. Tengen non è più nel consiglio, ma è ancora vivo e vegeto. Tanjiro, disse Iguro, era il suo probabile sostituto di Hashira. I Demon Slayers potranno finalmente contrattaccare contro il loro obiettivo finale, Muzan Kibutsuji, da lì.

Il primo teaser di Swordsmith Village per la stagione 3 di Demon Slayer è ora disponibile.

Il primo trailer della stagione 3 di Demon Slayer è stato recentemente rilasciato. Sfortunatamente, serve in gran parte come revisione di eventi precedenti.

Ci sono alcuni frammenti del nuovo video, anche se Love and Mist Hashira può essere visto individualmente nella bobina sfrigolante e una nuova lama (successivamente portato da Tanjiro) viene prodotto presso lo Swordsmith Village. Puoi guardarlo.

FAQ

Dove possiamo vedere la stagione?

In aree selezionate, gli abbonati Netflix possono ora guardare il prima stagione.

2. È una serie Manga o no?

Sì, Demon Slayer è una serie manga.

La data di uscita della serie non è ancora stata rivelata, ti aggiorneremo presto una volta che verrà rivelata.