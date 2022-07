Demon Slayer Stagione 2: perché tutti noi amiamo semplicemente il suono Hashira nell’arco dell’anime del distretto di intrattenimento?

L’Hashira appariscente di Demon Slayer stagione 2 è all’altezza del nome dell’Arco!

Tengen Uzui, un secondo Hashira dell’anime Demon Slayer, ha sbalordito i fan durante la stagione 2 di Demon Slayer Entertainment District Arc con la sua abilità con la spada e la sua capacità di respirare. La battaglia più emozionante dell’intero Demon Slayer è sempre stata l’epica scena di battaglia in mezzo Suona Hashira contro Grado superiore 6 Gyutaro.

Tengen, che è un uomo appariscente e colorato, è emerso come uno dei personaggi più belli e popolari di Demon Slayer. Tengen è tra gli Hashira che ci credevano Tanjirou e Nezuko dovrebbe davvero essere messo a morte, quindi all’inizio ha avuto difficoltà ad andare d’accordo con Tanjiro, ma ora i due si apprezzano a vicenda.

Non è stato semplice per il Sound Hashira vivere. Tengen e le sue 3 belle mogli avevano viaggiato abbastanza lontano, a partire dall’educazione di Tengen in una famiglia shinobi hard-core per trasformare il loro modo di vivere. Ma è stato tutto questo a conquistarlo tra la folla. Quindi, questi sono i motivi per cui gli appassionati di Demon Slayers lo adorano così tanto.

Sono un dio!

Nella stagione 2 di Demon Slayer, L’ingresso di Tengen era condito da parole esclamative che rendevano abbastanza ovvio come orribile il nuovo Hashira lo era davvero. Il nostro gentile Tanjiro ha rifiutato di riconoscere questo ragazzo superiore come un Hashira quando è tornato al Palazzo delle Farfalle per impedire a Tengen di tentare di rapire Aoi. La risposta di Tengen è sia divertente che vistosa.

Tanjiro, Zenitsu e Inosuke incontra il puro splendore dopo aver protetto Aoi da Tengen e offerto di sostituirla. Tengen di Demon Slayer non ci penserà due volte a dichiararsi un dio e ad aspettarsi deferenza da coloro che sono sotto di lui.

L’uomo il cui obiettivo è esorcizzare i demoni nascosti all’interno del quartiere dei divertimenti è perfettamente chiamato il Dio della sfarzo così come il Dio delle feste. La citazione, ‘Io sono un dio e voi ragazzi siete spazzatura!‘ è diventata una delle frasi preferite dai fan di Demon Slayer e soddisfa totalmente il suo ingresso nell’anime.

La sua devozione alle sue tre adorabili mogli!

Naturalmente, molti di voi sono semplicemente gelosi di Tengen come Zenintsu a causa del fatto che lo ha fatto tre mogli attraenti. Ma non è solo per lo spettacolo; è fuori amore genuino. Tengen ama davvero le sue mogli, e una delle sue frasi che menziona che le 3 donne sono sempre al primo posto nella sua lista di priorità, vale la pena innamorarsi Suona Hashira.

Il modo in cui le caratteristiche delle mogli di Tanjiro, Zenintsu e Inosuke corrispondevano ai loro personaggi è stato l’elemento migliore della stagione 3 di Demon Slayer. I fan devono solo guardare le mogli di Tengen per capire come è riuscito a rimanere calmo di fronte alle buffonate di Inosuke e Zenitsu. Piace Inosuke, Makio è sfacciato, turbolento e sicuro di sé.

Suma è davvero molto simile Zenitsu in quanto è eccessivamente drammatica, terrorizzata e facilmente portata alle lacrime. Piace Tanjiro, Hinatsuru è strategica in guerra, come dimostra il fatto che ha lanciato un certo numero di kunai che erano stati intrisi di veleno di glicine verso Gyutaro.

Pertanto, sì, adoriamo anche quelle Kawaii Kunoichi oltre a Tengen.

L’Hashira con il suo modo Shinobi!

Il padre di Tengen ha sottoposto lui e i suoi fratelli a un duro allenamento, che gli ha reso abbastanza difficile crescere. Per tutto quel periodo, ha ucciso Due tra i suoi fratelli, anche se non ne era a conoscenza fino a dopo la battaglia. Lui e quello dei suoi fratelli erano gli unici rimasti quando aveva 15 anni.

Tengen con le sue mogli lasciò il suo clan piuttosto che impegnarsi in una lotta per la vita o la morte con suo fratello come aveva desiderato suo padre. La capacità di Tengen di individuare gli errori nel ragionamento della sua famiglia è sbalorditiva dato che questo modo di vivere era tipico per loro.

Tengen iniziato una nuova vita con le sue mogli, lasciando dietro di sé tutti gli insegnamenti che aveva compreso e che gli era stato insegnato. Poiché gli veniva insegnato che le missioni venivano sempre prima e che il loro scopo principale nella vita era avere figli, Tengen doveva anche aiutarli ad adattarsi. Persino Kagaya Ubuyashiki lo ha elogiato per aver avuto il coraggio di lasciarsi alle spalle la sua vita precedente.

L’ultima respirazione del suono!

Tengen sviluppato Respirazione sonora unendo il suo udito migliorato e la tecnica dello spartito musicalemolto simile Inosuke ha fatto quando si è sviluppato in modo indipendente Respiro bestiale. Perché questo stile di combattimento è radicato Respiro del tuono, I colpi di Tengen sono estremamente rapidi e potenti, simili La tecnica di combattimento di Zenitsu.

Tengen dimostra il suo colpo più potente durante il combattimento con Gyutaro. Tengen può leggere le mosse dei suoi nemici come se fossero accordi su qualcosa come uno spartito musicale utilizzando la conoscenza che ha accumulato nel corso della battaglia utilizzando Punteggio musicale. Il ragazzo è decisamente su un altro livello!

Tengen interrompe la diffusione dell’avvelenamento di Gyutaro abbastanza a lungo in modo che la sua tecnica di spartito musicale finisca, anche questo fermandosi il proprio cuore oltre a dare una mano. Tengen si tenne giù abbastanza a lungo solo per acquisire tutte le strategie e le routine di combattimento di Gyutaro. Dopo aver ripristinato il suo cuore, Tengen ha lanciato il contrattacco più spettacolare di sempre usando tre Kanoe immaturi per distruggere un demone di rango superiore.

The Sound Hashira Vs Demone Sei di Grado Superiore!

Rengoku e AkazeL’epica battaglia ha sollevato molte speranze che dovevano essere soddisfatte. Tuttavia, l’Hashira più brillante è accoppiato contro il demone più pazzo all’interno dell’arco di Entertainment District, che comprende l’intera stagione di Demon Slayer 2 funziona perfettamente per Fan di Shonen.

Il leggendario scontro che coinvolge Tengen e Gyutarodue dei personaggi più potenti all’interno delle leggende di Demon Slayer, hanno reso l’intera serie ancora più spettacolare.

L’animazione in questa lotta è davvero superba. di Tengen atteggiamento sarcastico e eleganza teatrale durante la loro lotta con Gyutaro acuiscono il fattore di intrattenimento del conflitto. Il commento di Tengen che è appariscente, un donnaiolo, e ha tre mogli, che si verifica all’inizio del loro combattimento, rappresenta l’epitome del personaggio di Tengen. Che è, ‘Io sono un Dio.’

