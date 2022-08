Death Stranding riceverà PC Game Pass la prossima settimana, conferma Xbox

Kojima Productions’ Death Stranding si dirigerà verso il servizio di abbonamento Xbox Game Pass di Xbox la prossima settimana, Microsoft e l’editore 505 Games hanno confermato venerdì. Il primo “strand game” al mondo sarà disponibile per gli abbonati a partire dal 23 agosto.

La versione per PC Windows di Death Stranding è disponibile da luglio 2020 e la versione Game Pass sembra essere la versione base originale del gioco, non la riedizione Director’s Cut del 2022. Ma la versione PC per Game Pass include supporto per monitor ultrawide, modalità foto, frame rate elevato e “contenuti crossover di alcuni franchise molto noti”, secondo 505 Games.

La versione PC Game Pass di Death Stranding includerà anche Xbox Achievements, secondo il sito Web di monitoraggio degli obiettivi True Achievements.

PC Game Pass costa $ 9,99 al mese e include l’accesso a “centinaia di giochi per PC di alta qualità” come parte del servizio di abbonamento che Microsoft ha creato per Xbox Game Pass.

Death Stranding è stato originariamente rilasciato su PlayStation 4 nel novembre 2019 con il plauso della critica: il gioco è stato nominato per diversi premi Game Developers Choice, DICE e BAFTA. Molto di Death StrandingIl gameplay è incentrato su Sam Bridges, un fattorino, mentre attraversa una versione distrutta degli Stati Uniti per riconnetterla tramite una rete, qualcosa di simile a Internet, il tutto incontrando un cast di supporto che include alcuni dei creatori Hideo I personaggi famosi preferiti di Kojima.

Kojima e Microsoft hanno annunciato all’inizio di quest’anno che Kojima Productions e Xbox Game Studios stanno lavorando a un nuovo progetto misterioso. Kojima ha descritto la collaborazione come un “gioco completamente nuovo” e uno che lo stesso Kojima “ha sempre voluto realizzare”. Il nuovo gioco di Kojima Productions utilizzerà la tecnologia di cloud gaming di Microsoft.

Si dice anche che Kojima Productions stia sviluppando un sequel Death Stranding.