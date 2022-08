Death Stranding arriverà su PC Game Pass questa settimana e ora i fan vogliono sapere se sarà disponibile su tutte le piattaforme.

La protezione dell’ultimo progetto di Hideo Kojima per la piattaforma Microsoft sarà vista come un’aggiunta entusiasmante, fornendo ai fan un nuovo modo di accedere al gioco.

Ecco cosa sappiamo finora sulla nuova versione e su quali piattaforme sarà disponibile il gioco.

Death Stranding arriverà su Xbox Game Pass?

Death Stranding arriverà su PC Game Pass il 23 agosto ma non sarà disponibile per giocare su console Xbox o tramite Cloud Gaming. Ciò significa che mentre Death Stranding sarà disponibile per il download e il gioco tramite il servizio di abbonamento Microsoft, sarà limitato agli utenti di Windows 10/11.

Il PC Game Pass viene regolarmente aggiornato con nuovi titoli come il suo predecessore per console e possono esserci crossover tra i due servizi. Ma finora, Microsoft ha condiviso un piano di lancio per Death Stranding solo su Windows tramite il PC Game Pass.

Death Stranding è disponibile su console PS4 e PS5 e può anche essere giocato come parte del rivale Xbox Game Pass di Sony, PlayStation Plus Premium.

Death Stranding è disponibile anche su Steam e include la versione Director’s Cut del gioco. Quello lanciato su PC Game Pass non condividerà le stesse funzionalità; tuttavia, Microsoft ha confermato che verrà rilasciato con numerosi aggiornamenti.

Un messaggio del gigante della tecnologia spiega: “I giocatori di PC Windows 10/11 possono aspettarsi funzionalità come modalità ultrawide, modalità foto, frame rate elevato e contenuti cross-over da alcuni franchise molto noti”.

Inoltre, la PC Game Pass Edition di Death Stranding includerà anche i seguenti oggetti, sbloccabili man mano che avanzi nella storia:

Occhiali da sole Chiral Gold / Omnireflector “Ludens Mask” (Variante colore)

Scheletro di potere d’oro e d’argento

Scheletro per tutti i terreni in oro e argento

Placca d’armatura d’oro e d’argento

Ulteriori notizie saranno condivise dal team PC di Death Stranding prima del lancio del gioco il 23 agosto, con una sessione di domande e risposte che confermerà tutti gli ultimi dettagli sulla data di rilascio di Windows.

