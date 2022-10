Deadpool prende in giro i personaggi di Spider-Man preferiti dai fan che si dirigono verso il roster di Midnight Suns della Marvel

In uno stratagemma per includere la sua somiglianza nel gioco, il mercenario con la bocca preferito da tutti ha deciso di dirottare l’account Twitter ufficiale del prossimo Marvel’s Midnight Suns. Nella tipica moda di Deadpool, ha continuato a pubblicare vari disegni a pastello di se stesso e ha anche regalato una serie di codici Steam dell’edizione leggendaria del gioco affinché le persone potessero rivendicarli. Ancora più importante, tuttavia, il Regenerating Degenerate ha fatto trapelare i nomi di più personaggi che verranno inclusi nel gioco nel prossimo futuro.

Durante la prima fuga di notizie, inizialmente ha fornito ai lettori un suggerimento sul personaggio attraverso un post in cui affermava: “questo eroe è uno dei sovrintendenti più potenti in circolazione, oltre ad essere un’icona della moda”. Alla fine avrebbe rivelato che il supereroe a cui si riferiva non era altro che il membro manipolatore del tempo degli X-Men, Storm. Insieme all’annuncio, Deadpool includeva anche l’illustrazione del modello del personaggio di Storm per il gioco.