Dead Cells ottiene una modalità boss rush per chiunque voglia ancora una sfida più difficile

La modalità boss rush di Dead Cells è apparsa per la prima volta nella roadmap dei contenuti del gioco a luglio e ora è uscita. La nuova modalità è disponibile su PC e verrà aggiunta al gioco su altre piattaforme a “fine ottobre”. Ciò offre ai giocatori console la possibilità di prepararsi per ciò che la nuova sfida comporta.

Come spiegato dallo sviluppatore Motion Twin in un nuovo vlog, la corsa ai boss è una modalità separata dal tipico gameplay di Dead Cells. Non devi preoccuparti di fare corse di Boss Cell qui. Invece, troverai una nuova porta negli alloggi del prigioniero, vicino alla sala di addestramento e al sarto. Entra e avrai la possibilità di fare una corsa al boss.

Queste corse sono disponibili in quattro versioni: tre boss, tre boss con modificatori, cinque boss e cinque boss con modificatori. Una corsa da tre o cinque boss ti metterà contro quel numero in successione, con ogni combattimento che diventa progressivamente più difficile. Consulta la pagina delle note sulla patch di Dead Cells per l’elenco dei livelli dei boss e preparati ad affrontare ancora una volta la regina e altri grandi cattivi. Se decidi di fare una corsa con i modificatori, dovrai affrontare combattimenti remixati che includono aggiunte di nemici, attacchi extra e persino boss curanti, perché non sono già abbastanza difficili.

L’aggiornamento aggiunge anche una statua agli alloggi del prigioniero. Man mano che esegui corse di punta, guadagnerai nuovi pezzi per personalizzarlo. In questo aggiornamento sono inclusi anche una nuova arma, abilità, mutazione e un set di otto abiti. Questo è in aggiunta alle solite correzioni di bug e alle modifiche al bilanciamento.

Non solo la corsa ai boss sembra una nuova e divertente sfida per i veterani di Dead Cells, ma funge da altro capitolo della lunga storia di supporto di Motion Twin. A giugno è stato aggiunto l’aggiornamento Breaking Barriers, che ha aggiunto una serie di opzioni di accessibilità. In precedenza, l’aggiornamento 28.0 ha aggiunto un bioma completamente nuovo, The Bank.