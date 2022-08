Dead by Daylight Resident Evil: svelato il nuovo capitolo di Project W

Behavior Interactive ha ufficialmente rivelato Dead by Daylight Resident Evil: Project W, il prossimo capitolo per il suo titolo horror asimmetrico e il primo DLC sequel che il gioco abbia mai visto. Il nuovo capitolo a tema Resident Evil aggiunge due nuovi sopravvissuti preferiti dai fan e un iconico Killer che terrorizzerà i giocatori di tutto il mondo.

Dead by Daylight Resident Evil: Project W aggiunge Ada Wong e Rebecca Chambers come due nuove sopravvissute per il gioco. Ognuno ha la propria serie di vantaggi basati sui tratti della personalità del franchise di Resident Evil, anche se non sono stati rivelati al momento della scrittura.

L’obiettivo principale di questo nuovo capitolo è, ovviamente, il nuovissimo Killer Albert Wesker. Questa versione di uno dei principali cattivi di Resident Evil è ispirata alla sua apparizione in Resident Evil 5, anche se non c’è alcun segno del suo avversario che tira massi in vista. Wesker utilizzerà il virus Uroboros per attaccare e uccidere i sopravvissuti, anche se il modo in cui funzionano i suoi poteri è ancora nell’aria. Behaviour Interactive sta ancora testando il virus Uroboros e sta cercando di bilanciarlo per creare un’esperienza divertente per i giocatori.

Oltre a questi nuovi personaggi, la mappa del dipartimento di polizia di Raccoon City verrà divisa in due mappe separate al lancio di questo DLC. Uno si concentrerà sull’ala est del luogo, l’altro sull’ala ovest. Questa modifica è stata apportata per dare ai giocatori la possibilità di imparare meglio la mappa e superare in astuzia il Killer utilizzando uno spazio esterno ampliato su entrambe le mappe invece delle minuscole trappole per sopravvissuti all’aperto attualmente presenti sulla mappa. Tutti i dettagli condivisi oggi corrispondono a quelli condivisi da DBDLeaks nel fine settimana.

Al momento in cui scrivo, non c’è una data di uscita confermata per il nuovo capitolo, ma secondo la tabella di marcia per l’anno 7 del gioco, dovrebbe arrivare ad un certo punto ad agosto. Tuttavia, il capitolo deve prima arrivare al PTB, quindi potrebbe non arrivare nella versione finale del gioco fino a settembre.