Dead by Daylight aggiunge Wesker, Ada e Rebecca di Resident Evil

È arrivato un nuovo set di personaggi di Resident Evil Morto alla luce del giorno.

Jill Valentine di Resident Evil, Leon S. Kennedy e il titolo Nemesis di Resident Evil 3: Nemesis fanno già parte del cast; sono stati aggiunti nel primo capitolo crossover di Resident Evil, che includeva anche la mappa del dipartimento di polizia di Raccoon City. Questo capitolo ha avuto abbastanza successo da guadagnare un secondo crossover, chiamato Project W, che include Ada Wong e Rebecca Chambers come Survivors, mentre Albert Wesker è il nuovo Killer.

Wesker è apparso per la prima volta nel primo Cattivo ospite come leader dell’unità d’élite STARS. Successivamente viene rivelato che è un traditore che ha sempre lavorato per l’insidiosa società Umbrella. Wesker è potenziato e potenziato grazie alla sua storia come soggetto di prova in Project W, ed è stato un antagonista in molti dei giochi di Resident Evil, fino a quando Chris Redfield non lo ha gettato in un vulcano alla fine del Resident Evil 5. In Morto alla luce del giorno, è armato di coltello e usa il suo addestramento e il suo fisico per individuare i sopravvissuti e inseguirli. Brandisce anche il virus Uroboros per infettare i sopravvissuti e sfondare le barriere.

Rebecca Chambers appare anche nel remake del primo gioco di Resident Evil e nel suo prequel, Resident Evil 0. È un medico per STARS, e dentro Morto alla luce del giorno, sembra che sarà in grado di aiutare i suoi alleati con parte di quell’addestramento. Ada Wong, l’altra nuova sopravvissuta, è apparsa per la prima volta Resident Evil 2, anche se ha giocato un ruolo molto più importante in Resident Evil 4. È una famigerata spia e agente doppiogiochista che di solito si fa avanti per i bravi ragazzi, ma solo dopo alcune bugie, programmi segreti e scontri drammatici.

Il progetto W verrà lanciato il 30 agosto a Morto alla luce del giorno; i giocatori potranno acquistare individualmente Wesker (noto anche come Mastermind), Ada e Rebecca, o tutti i nuovi personaggi insieme a Jill, Leon e Nemesis in un pacchetto più ampio di Resident Evil.

Aggiornamento (30 agosto): Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli sulla versione e un trailer di lancio ora per cui Project W è disponibile Morto alla luce del giorno.