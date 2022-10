DBD Tome 13 Data di uscita di Malevolence, ora con tutte le skin e i ciondoli

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Morto alla luce del giorno Il tomo 13, Malevolence, uscirà è stato annunciato da behavior Interactive insieme a un sacco di novità DBD pelli e ciondoli.

Ottobre è sempre emozionante per Morto alla luce del giorno fan. Oltre al nuovo Tomo in arrivo, c’è anche l’evento di Halloween 2022 che arriverà con alcune delle sue skin tra cui Blighted Wesker del Capitolo 25 Cattivo ospite collaborazione.

Anche se non vediamo l’ora della celebrazione annuale di All Hallow’s Eve di BeHaviour, riceveremo una nuova traccia Rift poco prima.

Quando esce DBD Tome 13?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Morto alla luce del giorno Il tomo 13, Malevolence, uscirà alle 08:00 PT, alle 11:00 ET e alle 16:00 BST il 12 ottobre.

Il giorno del lancio è confermato sul comportamento Panoramica delle celebrazioni di Haunted By Daylight di Interactive, nel frattempo gli orari di lancio sono quelli tipici di quanto visto in passato. Chiamato Malevolence, il comportamento conferma che questo nuovo Rift vede protagonista la sopravvissuta Mikaela Reid e l’assassino Ghostface come i suoi due personaggi principali.

Come al solito, ci sarà una traccia gratuita e premium per farti progredire. E la traccia gratuita ora includerà un totale di 500.000 punti sangue con ogni nuovo livello che farà guadagnare ai giocatori una ricompensa.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro La stagione della paura inizia con Haunted by Daylight! Vivi Halloween nella casa dell’horror con :🎃 Un nuovo emozionante evento👻 Un sacco di cosmetici spaventosi🦇 Un tomo da brivido E tante prelibatezze da scoprire 👀 https://t.co/LNEot81xTj pic.twitter.com/Rr7BoRDoB0 — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) 6 ottobre 2022

Dead By Daylight Tome 13 personaggi e skin

I personaggi principali per Morto alla luce del giorno Il volume 13 sono Ghostface e Mikaela Reid.

Questo è stato precedentemente trapelato da DBDLeaks, ma ora è stato confermato da comportamento Interactive che afferma che Malevolence offrirà “sguardi nei ricordi di The Ghost Face e Mikaela Reid, illuminando le loro vite prima di The Fog”.

Per quanto riguarda le skin, Ghostface avrà quattro nuove maschere. Il post di DBDLeaks condivide tutte e quattro le nuove maschere, e la migliore è sicuramente la famosa ed esilarante faccia “wassup” di Film spaventoso.

Oltre a quattro nuove maschere Ghostface e una skin per Mikaela Reid, ci sono i seguenti abiti e ciondoli che hanno vinto il precedente Community Outfit Contest:

Abiti : di Yui Kimura Abbigliamento tecnico di mezzanotte progettato da AIPHELIX e The Artist’s Angelo caduto progettato da AspriinDbd.

: di Yui Kimura progettato da AIPHELIX e The Artist’s progettato da AspriinDbd. Incantesimi: Per l’assassino – Hai visto questo cavallo? di PotatoGun13. Per i sopravvissuti — Gommose Bloodpoint di Maomi.

Insieme a tutto quanto sopra, DBDNews ha scoperto che ci saranno 85 livelli Rift.

