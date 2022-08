DBD Thanatophobia e Rielaborazioni del coraggio dell’uomo

Di oggi Morto alla luce del giorno L’aggiornamento dello sviluppo ha confermato che alcune importanti modifiche verranno apportate al gioco questa settimana come parte dell’aggiornamento 6.1.2.

Questo mese è previsto anche un nuovo PTB mentre Behaviour Interactive si prepara al lancio del capitolo 25 di DBD.

Ma il rilascio di questa settimana potrebbe essere altrettanto importante per quanto riguarda l’attuale meta DBD.

Dead By Daylight Thanatophobia Rework

Le rielaborazioni di Thanatophobia e Mettle of Man DBD sono state confermate come parte di una patch imminente. Il prossimo aggiornamento di Dead By Daylight non ha una data di rilascio; Behaviour Interactive ha confermato che verrà lanciato nei prossimi giorni.

Le rielaborazioni Thanatophobia e Mettle of Man Perk sono state confermate come incluse nel prossimo aggiornamento del gioco, anche se per ragioni molto diverse. Thanatophobia si è dimostrato molto popolare in quanto ora rallenta i generatori in modo piuttosto significativo. L’ultimo aggiornamento di sviluppo DBD suggerisce che sono state apportate modifiche a causa di come può essere combinato con altri vantaggi di rallentamento, ma che ci saranno comunque grandi ricompense disponibili per coloro che possono usarlo correttamente.

La descrizione della rielaborazione è la seguente: ogni sopravvissuto ferito, morente o agganciato ora fornirà una penalità di velocità d’azione dell’1/1,5/2%. Se tutti e quattro i sopravvissuti sono feriti, morenti o agganciati, la Thanatophobia garantisce una penalità aggiuntiva del 12% alla velocità d’azione dei sopravvissuti.

Nel frattempo, il coraggio dell’uomo si unisce ai ranghi dei vantaggi di resistenza nello spirito, con il comportamento che costringe il sopravvissuto a scegliere tra salvare il proprio coraggio e lavorare sui generatori.

La descrizione della rilavorazione è la seguente: subire 2 colpi di protezione ora attiverà il coraggio dell’uomo, garantendo l’effetto dello stato di resistenza. Mentre l’effetto Endurance è attivo, la tua aura verrà rivelata al Killer quando si trova a più di 12/14/16 m di distanza. Come altri effetti di resistenza, l’esecuzione di un’azione cospicua ne causerà la disattivazione prematura e non ti proteggerà dall’entrare nello stato di morte se hai già ferite profonde.

L’aggiornamento Dead By Daylight Dev conferma anche che l’interruzione del generatore di Pain Resonance verrà ripristinata con il prossimo aggiornamento, sebbene il Killer non riceverà ancora una notifica. Ciò farà sì che Merciless Storm non si combini più con Pain Resonance, ma dovrebbe aiutare a portare più equilibrio al gioco dopo la rielaborazione dei vantaggi del mese scorso.

