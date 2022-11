DBD nuovo capitolo 26 Forged In Fog data di rilascio, tempo di aggiornamento e prezzo

La data di rilascio e il conto alla rovescia del tempo di aggiornamento per quando il nuovo Morto alla luce del giorno Il capitolo 26 Forged In Fog uscirà è quasi arrivato per tutti i giocatori di DBD.

È un momento emozionante per i fan di Dead By Daylight. L’assassino è il Cavaliere con alcuni fantastici vantaggi, e c’è anche un sopravvissuto unico di nome Vittorio.

Mentre tutti sono entusiasti per il futuro di DBD, il prossimo capitolo è proprio dietro l’angolo.

Quando esce il nuovo capitolo 26 di DBD?

La data di rilascio e il conto alla rovescia per quando il file Morto alla luce del giorno Capitolo 26, Forged In Fog, l’aggiornamento uscirà alle 09:00 PT, alle 12:00 ET e alle 16:00 GMT del 22 novembre.

Tutte le date e gli orari di lancio di cui sopra arrivano per gentile concessione del conto alla rovescia sul sito Web ufficiale del gioco. Gli orari di cui sopra sono stati condivisi anche su DBDNews Discord.

Una volta rilasciato, potrai acquistarlo dal negozio PSN, Microsoft, Steam o Epic Games in attesa sulla tua piattaforma preferita. È un episodio del tutto originale che suggerisce che il capitolo 27 sarà concesso in licenza.

Dead By Daylight forgiato nella nebbia prezzo

Il Morto alla luce del giorno Il DLC del capitolo 26 Forged In Fog dovrebbe costare £ 6,49.

DBD i capitoli con licenza e originali costano sempre £ 6,49 quando arrivano con un nuovo assassino e sopravvissuto. È solo il RIF crossover del 2021 e quest’anno è costato £ 9,49 perché è arrivato con un sopravvissuto in più.

La quota dovrebbe essere di £ 6,49 in quanto viene fornita con un nuovo assassino, The Knight, così come un nuovo sopravvissuto, Vittorio. Inoltre viene fornito con una nuova mappa chiamata Shattered Square.

