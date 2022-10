Dave Mustaine patrimonio netto e tutto ciò che sappiamo su di lui!

Dave Mustaine ha un patrimonio netto di 14 milioni di dollari Musicista e cantante americano. Dave Mustaine, co-fondatore dei Megadeth, è uno dei chitarristi metal più famosi al mondo. Prima di entrare a far parte dei Megadeth come chitarrista e cantante, Mustaine era il chitarrista solista originale dei Metallica. Mustaine ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, tra cui una nomination ai Grammy e 12 ai Grammy.

Primi anni di vita

Il 13 settembre 1961 è nato a David Scott Mustaine La Mesa, California. La madre di Mustaine è ebrea, nonostante sia cresciuto come testimone di Geova.

Mustaine ha imparato a suonare il piano e la chitarra in tenera età. Il suo interesse per l’heavy metal apparentemente è iniziato quando aveva 17 anni e vendeva droga per pagare l’affitto del suo appartamento. Uno dei suoi clienti avrebbe venduto CD di AC/DC, Motorhead e Judas Priest per droga, suscitando l’interesse di Mustaine per il genere musicale.

Panico

David Mustaine ha iniziato la sua carriera nell’heavy metal con la band Panic. Dave era il chitarrista solista e per un po’ tutto sembrava andare bene.

Tuttavia, Panic iniziò rapidamente a disfarsi, a cominciare da un orribile incidente automobilistico la notte successiva al secondo concerto in assoluto di Panic. La collisione uccise il batterista e ingegnere del suono di Panic e nel 1981 anche il chitarrista ritmico era morto.

Il panico si separò nel 1981 e David Mustaine si unì ai Metallica. Mustaine ha risposto a un annuncio e ha fatto un’audizione davanti a Lars Ulrich e James Hetfield, nonostante i due membri fondatori dei Metallica abbiano informato Mustaine di aver prenotato il lavoro prima ancora che avesse completato il riscaldamento. L’album di debutto dei Metallica, kill ‘Em All, conteneva i contributi di Mustaine.

L’album non è stato un grande successo quando è stato pubblicato nel 1983, ma è diventato tre volte disco di platino dopo il successo finanziario di Master of Puppets. Kill ‘Em All è stato anche acclamato retroattivamente dalla critica, grazie alla sua accuratezza e impatto sul genere metal.

Quando Kill ‘Em All è stato rilasciato nel 1983, Dave Mustaine stava già uscendo dai Metallica. Ha iniziato a litigare con i suoi compagni di band non molto tempo dopo essersi unito. Mustaine presumibilmente aveva un problema con l’alcol considerevolmente peggiore rispetto agli altri membri dei Metallica, ed era anche noto per il suo uso di droghe. Mustaine lasciò i Metallica dopo molti conflitti con altri membri della band (alcuni dei quali erano violenti). Dopo tutto ciò che è stato detto e fatto, il contributo duraturo di Mustaine ai Metallica è stato la co-scrittura di sei delle loro canzoni.

La seconda band di Mustaine, i Fallen Angels, fu un’impresa di breve durata. Sebbene Mustaine abbia affermato che mancavano di chimica, il loro fallimento ha portato a un’amicizia con i futuri membri dei Megadeth Dave Ellefson e Greg Handevidt. Mustaine ha incontrato i due una notte dopo aver comprato loro da bere a seguito di una disputa su una pianta in vaso e un condizionatore d’aria. All’epoca i tre vivevano in appartamenti uno sopra l’altro.

Vita privata

Dave Mustaine è diventato cristiano a metà degli anni 2000, facendo un completo ribaltamento di 180 gradi e alterando drasticamente il suo stile di vita. Ha iniziato a dare la priorità alla sua vita familiare ed è diventato meno dipendente da droghe e alcol.

Cominciò anche ad esprimere forti convinzioni politiche, di solito schierandosi con i repubblicani o dichiarandosi un “Indipendente.In precedenza ha criticato il matrimonio omosessuale, Barack Obama e il satanismo.

Relazioni

Nel 1991, Dave Mustaine ha sposato Pamela Anne Casselberry. Nel corso della loro relazione, hanno avuto due figli insieme. Una delle figlie di Mustaine, Electra Nicole Mustaine, è una cantante di musica country.

Immobiliare

Secondo quanto riferito, Dave Mustaine ha offerto la sua proprietà a San Diego per $ 5,4 milioni nel 2015. La casa ha 9,5 acri di terreno e 5.345 piedi quadrati di superficie abitabile. Mustaine ha venduto questa proprietà di Fallbrook per $ 2 milioni nel 2019, molto meno dei $ 5,4 milioni che stava chiedendo ma molto più dei $ 900.000 che ha pagato nel 2012.

