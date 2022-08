Date di uscita 2022: ogni film, gioco, programma TV e altro in uscita presto

L’autunno è arrivato e la fine del 2022 incombe. C’è molto da aspettarsi nel mondo dell’intrattenimento, con uscite entusiasmanti nel mondo di film, giochi, TV, libri e fumetti in programma da qui all’alba del 2023.

Cerchi più tariffe dai più grandi franchise? Black Panther: Wakanda per sempre, Andore Adamo Nero hai coperto. Che ne dici di un ritorno a una vecchia ambientazione preferita? Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, Intervista al vampiro, Avatar: La via dell’acquae i numerosi film di Pinocchio in arrivo sono lì per te.

Ci sono nuovi film di registi come Steven Spielberg, Park Chan-wook e lo specialista dell’animazione stop-motion Henry Selick. E nel regno della tariffa di genere, c’è un sequel di Coltelli fuoricommedie emozionanti e film d’azione e una serie di intriganti film horror abbastanza spettrali da far venire i brividi a chiunque.

Dal lato dei giochi, Dio della guerra Ragnarok ruggisce su PlayStation a novembre, mentre Bayonetta 3 e Warhammer 40.000: Marea oscura ci sono altre due entusiasmanti uscite in arrivo.

C’è più da controllare che tempo, motivo per cui abbiamo svolto un duro lavoro per te e abbiamo selezionato solo le uscite imminenti più interessanti da segnare sui tuoi calendari. Il divertimento inizia con i libri, i videogiochi e i programmi TV che non vediamo l’ora e nei prossimi giorni presenteremo in anteprima anime, film e altro. Divertiti!