Data e ora di uscita per quando puoi giocare

Mancano meno di una settimana alla data di uscita e al conto alla rovescia per l’uscita di God of War Ragnarok e potrai giocare Vai W il secondo viene avviato a condizione che tu preordini.

L’imminente Dio della guerra Ragnarok è incredibilmente eccitante per milioni di giocatori. Il ritorno di Kratos per PS4 dal 2018 ha venduto 23 milioni di unità su PlayStation e PC, anche se il sequel non ha avuto conferma di una futura versione per PC al momento della stesura.

Anche se speriamo che arriverà su PC in futuro, tutti su PlayStation potranno vestire i panni di papà Kratos la prossima settimana.

Quando esce God of War Ragnarok?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Dio della guerra Ragnarok uscirà alle 21:00 PT dell’8 novembre, così come alle 00:00 ET e alle 00:00 GMT del 9 novembre.

Tutti gli orari di cui sopra sono forniti dal negozio PSN. Fondamentalmente, è un lancio locale di mezzanotte per regioni come ogni altra esclusiva PlayStation.

Come accennato in precedenza, non ci sono notizie ufficiali relative a una versione per PC al momento della stesura. Kratos 2018 Vai W return non è diventato disponibile su Steam ed Epic Games fino a quattro anni dopo, ma speriamo che qualsiasi ipotetico porting arrivi prima sui computer.

Sebbene non su PC, una buona notizia è che il tanto atteso sequel è disponibile sia sulle console Sony di ultima generazione che su quelle di nuova generazione. Puoi precaricare il gioco in questo momento con le sue dimensioni di download significativamente maggiori su PS4 rispetto a PS5.

Bonus per la prenotazione di GoW

I bonus pre-ordine per qualsiasi edizione di Dio della guerra Ragnarok sono come segue:

Armatura da neve risorta di Kratos

Tunica da neve Atreus Risen (cosmetico)

L’edizione Standard costa £ 59,99 su PS4 e £ 69,99 su PS5. Esiste un’edizione Deluxe che costa £ 79,99 e viene fornita con il gioco per PS4 e PS5, oltre a quanto segue:

Armatura di Darkdale

Abbigliamento Darkdale (cosmetico)

Impugnatura dell’ascia di Darkdale

Manici di Darkdale Blades

Libro d’arte digitale di Dark Horse

Colonna sonora digitale ufficiale

Set avatar PSN per PS4/PS5

