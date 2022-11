Data e ora di rilascio quando esce PDT, EST, UK GMT

La data di uscita e il conto alla rovescia per quando Call of Duty Zona di guerra 2 uscirà è stato rivelato per PDT, EST e UK GMT, e un’altra buona notizia è che il sequel di Battle Royale 2.0 sarà gratuito.

Inoltre Zona di guerra 2.0, c’è anche il rilascio di una versione mobile da anticipare. Puoi pre-registrarti per la versione mobile in questo momento su Google Play, ma il suo lancio avverrà solo nel 2023.

Attendiamo con ansia la versione mobile, ma tra pochi giorni potremo goderci tutti il ​​sequel del battle royale di Activision e la prima stagione di Call of Duty Modern Warfare 2

Quando esce Warzone 2?

La data di uscita e il conto alla rovescia per quando Call of Duty Zona di guerra 2 uscirà alle 10:00 PDT, alle 13:00 EST e alle 18:00 GMT per il Regno Unito il 16 novembre.

Tutti gli orari di cui sopra sono stati gentilmente concessi da Activision WZ 2.0 e MW2 Panoramica della prima stagione. Tutti i tempi sopra indicati si applicano anche a Xbox, PS4, PS5 e PC.

Oltre al rilascio di Zona di guerra 2sappi che il 16 novembre segna anche l’inizio di Call of Duty Modern Warfare 2 Stagione 1. E con l’inizio della Stagione 1 arriva anche l’arrivo della modalità Hardcore.

Sappi che il sequel di Battle Royale viene rilasciato come prodotto separato, quindi non è necessario possederlo COD MW2 per poter giocare. C’è una versione mobile in uscita nel 2023, ma una data di lancio non è stata specificata al momento della scrittura.

Il 16 novembre, Warzone originale verrà chiuso, ma i server torneranno attivi prima di dicembre. L’esperienza OG verrà rilanciata man mano che le playlist di Caldera e Battle Royale rimarranno disponibili.

La versione 2.0 è gratuita?

Sì, Call of Duty Zona di guerra 2 è libero di giocare.

Ciò è confermato nel post sul blog di Activision che descrive in dettaglio la nuova mappa Al Mazrah. Questo è affermato di essere il più grande Call of Duty mappa di sempre, ed è una “massiccia area metropolitana con città costiere, depositi, deserto, picchi rocciosi, spazi sotterranei, aree industriali, fiumi e un’intera città da esplorare”.

Conterrà tutte le normali sparatorie FPS che tutti amiamo e ci divertiamo su terra, aria e acqua con l’introduzione del “combattimento acquatico”. Naturalmente, ci saranno anche molti veicoli.

In altre notizie, Warzone 1 si chiude dopo la 2.0? Quando i server si chiudono e verranno ripristinati