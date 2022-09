Data e ora di rilascio di NBA 2K23 PDT, EST e UK BST

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando NBA 2K23 uscirà in PDT, EST e BST nel Regno Unito è a poche ore di distanza e le dimensioni del precarico sono enormi sia per le console di nuova generazione che per quelle di ultima generazione.

La prossima puntata è incredibilmente eccitante. Take-Two Interactive ha ora rivelato molte valutazioni dei giocatori, ma, in vista del suo lancio, riveleranno anche dettagli sull’imminente stagione 1.

I fan avranno molto da divertirsi giocando alla versione attuale o di ultima generazione, e tutti i fan vorranno preordinare ora in modo da poter scaricare l’enorme dimensione del precaricamento.

Quando esce NBA 2K23?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando NBA 2K23 uscirà su console PlayStation e Xbox alle 21:00 PDT dell’8 settembre, così come alle 00:00 EST e alle 00:00 BST per il Regno Unito il 9 settembre.

Tutte le ore di cui sopra arrivano tramite il negozio PSN che ha il gioco previsto per il lancio di mezzanotte in ogni regione locale. Per quanto riguarda il PC, il conto alla rovescia di Steam ha detto che si sbloccherà in un giorno e cinque ore a partire dalle 12:00 BST del 7 settembre, il che significa che il gioco dovrebbe essere lanciato alle 09:00 PDT, 12:00 EST e 17:00 BST per Regno Unito l’8 settembre per i computer.

Se hai intenzione di giocare su PC, dovresti sapere che la versione sui computer è di generazione attuale e non di nuova generazione. Questo è estremamente deludente, ma ci sono ancora molti contenuti interessanti per i giocatori di ultima generazione con l’esclusiva GOAT Boat.

Dimensioni precaricate

La dimensione del precarico per NBA 2K23 è un enorme 152 GB su Xbox Series X/S, 142 GB su PS5 e 110 GB su PC.

2K Intel ha condiviso che la dimensione del download per PS4 è di 123 GB, quindi Xbox One dovrebbe essere più o meno la stessa.

Tuttavia, per precaricare, dovrai preordinare.

Bonus per la prenotazione di NBA 2K23

I bonus pre-ordine per ogni edizione di NBA 2K23 può essere trovato di seguito (tramite negozio PSN):

• 5.000 valuta virtuale

• 5.000 punti La mia SQUADRA

• 10 pacchetti promozionali La mia SQUADRA (consegnati uno alla settimana)

• Un potenziamento per ogni tipo di abilità La mia CARRIERA

• Un potenziamento per ogni tipo di potenziamento Gatorade

• Maglia Devin Booker Il mio GIOCATORE

• Carta agente gratuita Devin Booker MyTEAM 95

Ottieni tutto quanto sopra indipendentemente dal pacchetto acquistato. Per quanto riguarda l’edizione da preordinare, abbiamo un confronto tra le edizioni che mostra le differenze di prezzo e i bonus esclusivi.

