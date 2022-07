Data e ora di rilascio di Bear And Breakfast – Spiegazione del ritardo di commutazione

Bear And Breakfast sbarca su Steam alla fine di questa settimana, con i fan della console Nintendo Switch pronti ad aspettare ancora un po’ per una data di uscita.

Ma per coloro che hanno accesso a un PC, il nuovo “Bear Management Adventure Game” passerà da un elemento della lista dei desideri a un contenuto acquistabile in meno di 24 ore.

E ci sono molti giocatori pronti a dare un’occhiata all’ultimo gioco indie interessante e unico che arriverà sul mercato dei PC nel 2022.

La data e l’ora di uscita di Bear And Breakfast sono state fissate per le 10:00 ET di giovedì 28 luglio 2022.

Come accennato in precedenza, il lancio di Bear And Breakfast per questo mese è limitato alla piattaforma Steam, senza alcuna versione per console pronta per il rilascio. Un messaggio del team di sviluppo di Gummy Cat recita: “Bear and Breakfast verrà lanciato su Steam domani, 28 luglio, alle 10:00 EST circa”.

Attualmente, Bear And Breakfast può essere inserito nella lista dei desideri solo su Steam Store, il che significa che i giocatori dovranno attendere fino al momento del lancio prima di poterlo acquistare e installarlo. La buona notizia è che B&B richiede solo 3 GB di spazio di archiviazione, effettuando un rapido download quando verrà finalmente rilasciato questa settimana.

Un’altra versione di Bear And Breakfast dovrebbe essere rilasciata nel 2022, ma è stata ritardata a causa di problemi tecnici. Il gioco arriverà anche sulle console Nintendo Switch e avrebbe dovuto far parte di un lancio congiunto questa estate. Tuttavia, il team di Gummy Cat ha scelto di ritardare il suo lancio su Switch a causa di problemi con le impostazioni del controller, dicendo ai fan tramite Twitter:

“Mentre lavoravamo al gioco dell’orsetto, ci siamo resi conto che giocare con un controller non era piacevole come avremmo voluto e che ci voleva più tempo nel forno. Vogliamo che il gioco sia il migliore possibile per tutti i nostri giocatori su ogni piattaforma. Con questo in mente, stiamo annunciando che il lancio di Bear and Breakfast su Switch è stato ritardato. Stiamo lavorando sodo per portare a termine il lavoro extra, con l’obiettivo di rilasciare il gioco su Switch il prima possibile, al massimo entro i prossimi due mesi”.

Il team di Bear And Breakfast ha anche rivelato che la versione Steam lanciata il 28 luglio sarebbe stata pubblicata senza il supporto del controller, ma sarebbe stata resa disponibile entro lo stesso lasso di tempo della data di rilascio di Nintendo Switch.

Ulteriori notizie su quando aspettarsi il lancio di Bear And Breakfast su Nintendo Switch dovrebbero essere condivise nei prossimi mesi.

