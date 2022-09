Data e ora di rilascio della beta di Breakers Open

Dragon Ball: Gli spaccatori L’evento open beta è stato annunciato per il lancio questa settimana come parte dell’ultimo round di test per la prossima versione.

I fan di DBZ possono entrare e provare l’ultima versione del gioco utilizzando una vasta gamma di console, anche se al momento non è chiaro se il crossplay sarà abilitato.

E per coloro che aspettano di entrare e provare il gameplay ispirato a Dead By Daylight, presto avrai la tua occasione su piattaforme PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Quando inizia la beta aperta di Dragon Ball The Breakers?

Bandai ha confermato che la Open Beta di Dragon Ball: The Breakers inizierà mercoledì 21 settembre 2022.

I test inizieranno alle 18:00 PDT in Nord America e alle 2:00 BST (22 settembre) in Europa, fino a domenica 25 settembre.

Durante questo periodo, i giocatori potranno provare un nuovo personaggio Raider, così come un nuovo sopravvissuto che si unisce al roster. La formazione include anche Cell e Freezer come Raiders e Avatar, Oolong (Survivor Skin) e Bulma (Survivor Skin) come Survivors.

Bandai ha confermato che le modalità disponibili includeranno solo Partita online, che vede un Raider affrontare sette sopravvissuti come parte del gioco online.

Ci sarà anche un bonus per coloro che si occupano della parte, con il team di The Breakers che confermerà che i partecipanti all’OBT che acquistano il gioco sulla stessa piattaforma e lo stesso account con cui si sono uniti all’OBT riceveranno un oggetto esclusivo nel gioco da indossare per il loro personaggio : il portachiavi Oolong.

La descrizione completa di Bandai recita: “Majin Bu sarà disponibile come Raider. Dopo alcune evoluzioni, l’intera squadra di sopravvissuti rimanente verrà assorbita e la partita si sposterà all’interno del suo corpo!

“Anche i ranghi dei Sopravvissuti aumenteranno, dal momento che uno nuovo si unirà a loro: The Farmer! Avrà la capacità di scavare il terreno per ottenere oggetti”.

