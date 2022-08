Data e ora di fine della stagione 26 di Diablo 3 – Rivelazione della stagione 27 in arrivo “Presto”

La grande rivelazione e anteprima della stagione 27 di Diablo 3 arriverà presto e ora Blizzard ha anche confermato quando prevede di terminare la stagione 26 su tutte le piattaforme compatibili.

La buona notizia è che il team di sviluppo del gioco porrà fine agli attuali eventi stagionali alla fine di questo mese, lasciando le porte aperte per l’inizio della stagione 27 di Diablo 3 molto tardi ad agosto o all’inizio di settembre 2022.

La data di fine della Stagione 26 di Diablo 3 è stata fissata per domenica 21 agosto 2022 nei seguenti orari:

Nord America: 21 agosto alle 17:00 PDT

Europa – 21 agosto alle 17:00 CEST

Asia – 21 agosto alle 17:00 KST

Come al solito, tutti i contenuti esclusivi associati all’evento in corso scompariranno e verranno sostituiti in un secondo momento, all’inizio della prossima stagione. Questa fine della stagione 26 di Diablo 3 sarà la stessa su tutte le piattaforme, inclusi PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch.

Questo lascia ai giocatori altre due settimane per completare o esplorare qualsiasi cosa nuova o sbloccabile durante la Caduta del Nephalem. Come parte della stagione 26, Blizzard ha aggiunto l’attività Echoing Nightmare a Diablo 3.

Questa nuova sfida di fine gioco si concentra sui giocatori che combattono all’interno dei ricordi di Nephalem che è caduto in una Crepa maggiore, con la sconfitta assicurata. Tuttavia, sebbene la vittoria rimanga impossibile, i giocatori devono raccogliere le urla pietrificate dai Guardiani della Landa Maggiore sconfitti per ottenere l’accesso all’Incubo Echeggiante.

Diablo 3 Stagione 27 in arrivo?

Blizzard ha confermato che rivelerà molto presto l’ora di inizio di Diablo 3 Stagione 27 come parte di una nuova anteprima. Nulla è stato condiviso su quando ciò accadrà, ma sembra probabile che scopriremo cosa accadrà prima della fine del mese in corso.

Un messaggio del team di supporto di D3 recita: “Ciao a tutti – La stagione 26 sta volgendo al termine. Presto forniremo un’anteprima della stagione 27, che includerà l’ora di inizio per la prossima stagione”.

Sono già stati completati i test per la prossima stagione di Diablo 3 e molte delle caratteristiche principali sono già state svelate. Tuttavia, la prossima rivelazione condividerà di più sulle ricompense nuove e di ritorno che saranno in palio quando la stagione 27 inizierà nel 2022.

