Data di uscita, ora e modalità di acquisto dell’accesso anticipato Disney Dreamlight Valley

La data di rilascio dell’accesso anticipato e il conto alla rovescia dell’ora per quando Disney Dreamlight Valley uscirà è stato annunciato e i fan dovrebbero conoscere il prezzo del Founder’s Pack e come acquistarlo.

Questo è un gioco incredibilmente eccitante per i fan della Disney, così come per le persone che amano le esperienze rilassanti come Attraversamento animali. C’è un creatore di personaggi gratuito per i giocatori impazienti di cui divertirsi in questo momento su PC tramite Steam ed Epic Games, e il titolo sarà una versione del primo giorno per gli abbonati Microsoft Xbox Game Pass.

Non vediamo l’ora di incontrare i nostri personaggi Disney preferiti dall’iconica mascotte Topolino alle moderne principesse come Elsa, e saremo tutti in grado di farlo molto presto.

Quando esce Disney Dreamlight Valley?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Disney Dreamlight ValleL’accesso anticipato uscirà alle 06:00 PT, alle 09:00 ET e alle 14:00 BST il 6 settembre.

Tutte le ore di cui sopra provengono dall’account Twitter ufficiale del gioco. Inoltre, tutte le ore di cui sopra si applicano a Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Puoi precaricare il gioco subito su Xbox e Nintendo Switch preordinando un Founder’s Pack. Sfortunatamente, potrai scaricarlo su PlayStation e PC solo nell’ora esatta in cui viene lanciato.

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema se prevedi di giocare sul computer:

Minimo:

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 P processore: Intel Core i3-540 o AMD Phenom II X4 940

Intel Core i3-540 o AMD Phenom II X4 940 M emotività: 6 GB di RAM

6 GB di RAM G rapiche: NVIDIA GeForce 9600 GT, 512 GB o AMD Radeon HD 6570, 1 GB

NVIDIA GeForce 9600 GT, 512 GB o AMD Radeon HD 6570, 1 GB D direttoX: Versione 10

Versione 10 Storage: 10 GB di spazio disponibile

Consigliato:

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 P processore: Intel Core i5-4690 o AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i5-4690 o AMD Ryzen 3 1300X M emotività: 6 GB di RAM

6 GB di RAM G rapiche: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB o AMD Radeon R9 380, 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB o AMD Radeon R9 380, 4 GB D direttoX: Versione 11

Versione 11 Storage: 10 GB di spazio disponibile

Come giocare ad accesso anticipato

Devi acquistare un Disney Dreamlight Valley Founder’s Pack per giocare e usufruire dell’accesso anticipato il 6 settembre.

Il prezzo del Founder’s Pack è di £ 24,99 e include i seguenti bonus (tramite Epic Games):

Accesso anticipato a Disney Dreamlight Valley

8.000 pietre di luna* (valuta di gioco)

o Queste pietre di luna possono essere utilizzate per attivare lo Star Path premium**, garantendo ricompense extra per 3 stagioni.

Esclusivi cerchietti e jersey con orecchie standard (2 articoli indossabili)

Set di mobili standard esclusivo (7 elementi decorativi)

Esclusivi rivestimenti standard per pareti e pavimenti (2 elementi decorativi)

Esclusivi motivi di design standard (3 motivi da utilizzare con lo strumento Tocco magico***)

Per quanto riguarda il modo in cui l’accesso anticipato sarà diverso dal prodotto completo, le FAQ su Steam affermano che la versione completa verrà lanciata nel 2023 e verrà fornita con una storia completa.

Se non vuoi partecipare all’accesso anticipato, sarai felice di sapere che il gioco sarà gratuito quando verrà rilasciato completamente.

