Data di uscita, ora e drop di Twitch di Guild Wars 2 Steam

Il Guild Wars 2 La data di rilascio di Steam è finalmente arrivata e i giocatori che hanno aspettato un decennio prima che accadesse potranno anche godersi i Twitch Drops per festeggiare.

GW2 è stato un MMORPG di base dal 2012, e mentre molti fan del genere si saranno imbattuti in esso ad un certo punto, ci sono ancora molte persone in attesa del suo arrivo sulla piattaforma Valve.

Le liste dei desideri di Guild Wars 2 lo collocano insieme a giochi come Midnight Suns e Gotham Knights della Marvel, quindi è quasi garantito che avrà server completi su Steam quando farà il suo debutto.

Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul grande lancio free-to-play di questa settimana, inclusi il tempo di rilascio e i Twitch Drop in programma.

Quando uscirà Guild Wars 2 su Steam?

La data e l’ora di rilascio di Guild Wars 2 Steam sono state fissate per martedì 23 agosto 2022 alle 12:00 PDT / 15:00 EDT / 20:00 BST.

La notizia è stata confermata da ArenaNet nell’ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario del gioco che saranno ospitate su tutte le piattaforme entro la fine del mese.

Un messaggio di GW2 spiega: “I giocatori di Steam potranno provare gratuitamente il gioco principale di Guild Wars 2 (con le stesse restrizioni applicate agli account gratuiti creati su GuildWars2.com), con opzioni per l’aggiornamento a Guild Wars 2: Heart of Thorns, Guild Wars 2: Path of Fire e Guild Wars 2: End of Dragons dal primo giorno.”

Tuttavia, ArenaNet ha anche avvertito che mentre stanno lavorando su un pacchetto di raccolta completo per il gioco, questo non sarà immediatamente disponibile per i giocatori al di fuori di Steam, ma verrà aggiunto al negozio web di GW2 e al negozio in-game per i giocatori presto con account creati tramite GuildWars2.com.

Come accennato in precedenza, la celebrazione del decimo anniversario di GW2 e il lancio su Steam di questo mese vengono celebrati anche offrendo Twitch Drops, che dovrebbero iniziare martedì 23 agosto, nello stesso momento in cui il gioco verrà rilasciato su Steam. L’evento durerà fino al 28 agosto e richiederà ai giocatori di collegare i propri account Twitch e Guild Wars 2 in modo che possano guardare gli stream abilitati ai Drop per guadagnare premi.

Le ricompense dei Drop di Twitch confermate includono i seguenti oggetti: cariche di trasmutazione, booster, un mini, una maschera viola brillante e una scelta del classico vestito del personaggio di Guild Wars 2.

