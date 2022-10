Data di uscita, ora di inizio, premi ed evento di Halloween di NBA 2K23 Stagione 2

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando NBA 2K23 La stagione 2 uscirà e l’inizio è stato annunciato, e ci sono un sacco di premi e un evento di Halloween che i fan devono anticipare.

Le note sulla patch di aggiornamento 1.008 per NBA 2K23 sono stati condivisi prima del lancio della prossima stagione. Forniscono un elenco di correzioni generali e miglioramenti del gameplay per MyTeam, MyCareer e Michael Jordan Challenge.

Sebbene i miglioramenti e le correzioni del gameplay siano sempre i benvenuti, la maggior parte delle persone non vede l’ora di sbloccare nuove ricompense.

Quando esce NBA 2K23 Stagione 2?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando NBA 2K23 uscirà e inizierà alle 08:00 PT, alle 11:00 ET e alle 16:00 BST del 21 ottobre.

La conferma della data di cui sopra arriva tramite Twitter ufficiale del gioco, mentre il membro dello staff di 2K Evan ha confermato le ore di cui sopra su Discord della community.

Uno degli aspetti più evidenti del prossimo capitolo è che viene fornito con un’estetica da selvaggio west. E, poiché Halloween è proprio dietro l’angolo, ci saranno alcuni cosmetici spettrali da sbloccare.

Ricompense della stagione 2 di NBA 2K23

NBA 2K23 Le ricompense della stagione 2 includono l’abito Jabbawockeez al livello 40 per La mia carriera e Pink Diamond Devin Booker al livello 40 per La mia squadra.

Altri oggetti per La mia carriera includono campi e opere d’arte del selvaggio West, oltre a nuovi misuratori di colpi in sospensione e un completo da scheletro. Verranno aggiunti anche altri articoli di abbigliamento con felpe con cappuccio, t-shirt e pantaloni del marchio Dreamville di J. Cole che apparirà in SWAG’s.

Per quanto riguarda MyTeam, di seguito è riportato un elenco di ricompense menzionate nel rapporto sul campo di lancio della seconda stagione di Take-Two Interactive:

Libero agente Nikola Jokic – lvl 1

Smeraldo Tre Jones

Zaffiro Bogdan Bogdanovic

Ruby Mychal Thompson

Ametista Zion Williamson – lvl 32

Il prossimo capitolo durerà sei settimane, quindi dovrebbe concludersi intorno al 2 dicembre.

Evento di Halloween

Oltre ai premi, il NBA 2K23 Il rapporto a bordo campo della seconda stagione menziona anche il ritorno dell’evento di Halloween di 24 ore per MyCareer, The Long Night.

Il post del blog dice quanto segue:

“Durante il mese di ottobre, ospiteremo alcuni eventi spettrali per farti entrare nello spirito di Halloween. La lunga notte ritorna, gettando un’ombra serale sulla città per 24 ore.

“Scendi in campo con la copertura dell’oscurità e illumina i tuoi difensori con un incantesimo di tre punti. Prendi la federa e sfoggia il tuo vestito migliore per una notte di dolcetto o scherzetto e visita luoghi selezionati per le ricompense festive.

