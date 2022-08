Data di uscita di Soul Hackers 2, conto alla rovescia e tutti i bonus per il preordine dei DLC

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Soul Hacker 2 uscirà è quasi arrivato e puoi ancora preordinarlo in questo momento per alcuni fantastici bonus DLC.

Le recensioni per il gioco sono per lo più positive. Attualmente si trova a 76 su Metacritic e molte impressioni finali sembrano concordare sul fatto che sia un JRPG divertente con alcuni personaggi fantastici.

Le nostre recensioni fanno eco a questa convinzione poiché abbiamo affermato che il gioco è fantastico in gran parte a causa del suo brillante cast di eroi e nemici.

Quando esce Soul Hackers 2?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Soul Hacker 2 uscirà alle 20:00 PT e alle 23:00 ET del 25 agosto e alle 04:00 BST del 26 agosto.

Queste ore arrivano per gentile concessione del negozio PSN per PS4 e PS5. Per quanto riguarda il PC, il conto alla rovescia di Steam dice che verrà lanciato tra un giorno e 17 ore a partire dalle 11:00 BST del 24 agosto, il che dovrebbe tradursi nelle stesse ore fornite dal negozio PSN.

Oltre a PlayStation e PC, il gioco uscirà anche su Xbox One e Series X/S tramite Microsoft Store.

Tradita dai legami che li legavano nella vita, Ringo può aiutare i suoi compagni umani a combattere contro i loro destini contorti? Decifra il destino e ferma l'apocalisse in Soul Hackers 2, in arrivo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Bonus per la prenotazione dei DLC

Il bonus per il preordine DLC per qualsiasi edizione di Soul Hacker 2 è un Persona 5 Pacchetto completo di ladri fantasma.

Di seguito i prezzi e i bonus per ogni edizione (tramite il negozio PSN):

Edizione standard – £ 49,99:

Edizione Deluxe – £ 54,99:

Bonus pre-ordine

Bonus Story Arc: I numeri perduti

Pacchetto oggetti booster

Edizione Premium – £ 74,99:

Bonus pre-ordine

Bonus Story Arc: I numeri perduti

Pacchetto oggetti booster

Pacchetto Demone bonus

Pacchetto costumi e musica di sottofondo

Abito da cameriera di Mary

Demone Ai-ho

