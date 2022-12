Data di uscita di Marvel’s Midnight Suns, conto alla rovescia e tutti i bonus dell’edizione

La data di uscita e il conto alla rovescia per l’uscita di Marvel’s Midnight Suns sono quasi arrivati ​​e hai ancora un paio di giorni rimanenti per ottenere i bonus per il preordine e l’edizione.

Non ci sono recensioni per il gioco al momento della scrittura, ma sembra incredibilmente eccitante per i fan di X-COM, combattimenti a turni e supereroi. È stato rilasciato un trailer di lancio per pubblicizzare il suo arrivo, ed è uno spettacolo fantastico con un’azione elettrizzante accompagnata da For Whom The Bell Tolls dei Metallica.

Non vediamo l’ora di interpretare l’incursione di 2K nella scena dei supereroi e dobbiamo solo aspettare un paio di giorni in più.

Quando esce Midnight Suns?

La data di uscita e il conto alla rovescia per l’uscita di Marvel’s Midnight Suns sono le 21:00 PT del 1° dicembre, le 00:00 ET e le 00:00 GMT del 2 dicembre.

Tutti gli orari di cui sopra sono forniti per gentile concessione del negozio PSN per PlayStation e del negozio Microsoft per Xbox. Sfortunatamente, non c’è ancora il conto alla rovescia per PC tramite Steam, ma verrà lanciato anche il 2 dicembre. Aggiorneremo questo articolo se e quando inizierà il timer di Steam.

Per quanto riguarda lo scopo del gioco, puoi personalizzare il tuo eroe personale, ma controllerai anche un elenco di icone Marvel attraverso il combattimento a turni che coinvolge le carte. Lontano dal combattimento, esplorerai un ospizio chiamato The Abbey dove potrai interagire e fare amicizia con i tuoi supereroi preferiti.

Bonus pre-ordine di Marvel

Il bonus pre-ordine per qualsiasi edizione di Marvel’s Midnight Suns è una skin Doctor Strange Defenders.

Di seguito tutte le edizioni, i prezzi e i bonus tramite PSN store:

Edizione migliorata £ 64,99:

Skin migliorate del pacchetto Premium: Capitan America (futuro soldato) Capitan Marvel (Mar-Vell) Magik (Fenice Cinque) Nico Minoru (Sorella Grimm) Wolverine (forza X)



Edizione digitale+ £ 69,99:

Skin migliorate del pacchetto Premium

Skin Digital+ Premium Lama (Cacciatore di demoni) Capitan America (Capitano della Guardia) Iron Man (Cavaliere di ferro) Nico Minoru (Strega Ombra) Ghost Rider (Spirito di vendetta) Magik (Nuovi Mutanti)



Edizione leggendaria £ 89,99:

Skin migliorate del pacchetto Premium

Skin Digital+ Premium

Personaggi del pass stagionale dopo il lancio Piscina morta Veleno Morbio Tempesta

Skin del pass stagionale Capitan Marvel (Marvel medievale) Ghiottone (Logan) Lama (Lama 1602) Iron Man (Cavaliere di ferro) Iron Man (Bleeding Edge) Ghost Rider (Spirito di vendetta) Ghost Rider (Cavaliere della Morte) Dottor Strange (Strange Future Supreme) Scarlet Witch (strega capo) Scarlet Witch (La strega caduta) Spider-Man (vestito da simbionte) Spider-Man (ragno demone) Skin aggiuntiva per Eroe non annunciato Skin aggiuntiva per Eroe non annunciato



