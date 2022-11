Data di uscita di God of War Ragnarok, conto alla rovescia PDT, EST, GMT del Regno Unito e bonus

La data di rilascio e il conto alla rovescia del tempo di sblocco per quando Dio della guerra Ragnarok uscirà per giocare in PDT, EST e nel Regno Unito GMT è quasi arrivato e puoi ancora preordinare il Vai W Edizione Deluxe per ottenere una sfilza di bonus.

Sony è in arrivo Vai W il seguito è incredibilmente eccitante. È chiaramente uno dei migliori giochi del 2022 in quanto vanta un 94 su Metacritic per PS5 che lo rende il secondo nuovo gioco più votato dell’anno dietro solo Anello dell’Elden.

Anche se al momento non ci sono notizie di un’uscita per PC, tutti su PlayStation potranno provare molto presto il concorrente del gioco dell’anno.

A che ora esce God of War Ragnarok?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Dio della guerra Ragnarok uscirà alle 21:00 PDT dell’8 novembre, così come alle 00:00 EST e alle 00:00 GMT per il Regno Unito il 9 novembre.

Tutti gli orari di cui sopra sono forniti dal negozio PSN. Fondamentalmente, è un lancio locale di mezzanotte per regioni come ogni altra esclusiva PlayStation.

Come accennato in precedenza, non ci sono notizie ufficiali relative a una versione per PC al momento della stesura. Kratos 2018 Vai W return non è diventato disponibile su Steam ed Epic Games fino a quattro anni dopo, ma speriamo che qualsiasi ipotetico porting arrivi prima sui computer.

Sebbene non su PC, una buona notizia è che il tanto atteso sequel è disponibile sia sulle console Sony di ultima generazione che su quelle di nuova generazione. Puoi precaricare il gioco in questo momento con le sue dimensioni di download significativamente maggiori su PS4 rispetto a PS5.

Bonus per la prenotazione dell’edizione GoW Deluxe

I bonus pre-ordine per qualsiasi edizione di Dio della guerra Ragnarok sono come segue:

Armatura da neve risorta di Kratos

Tunica da neve Atreus Risen (cosmetico)

L’edizione Standard costa £ 59,99 su PS4 e £ 69,99 su PS5. Esiste un’edizione Deluxe che costa £ 79,99 e viene fornita con il gioco per PS4 e PS5, oltre a quanto segue:

Armatura di Darkdale

Abbigliamento Darkdale (cosmetico)

Impugnatura dell’ascia di Darkdale

Manici di Darkdale Blades

Libro d’arte digitale di Dark Horse

Colonna sonora digitale ufficiale

Set avatar PSN per PS4/PS5

