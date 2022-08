Data di uscita del remake di The Last of Us Part 1, conto alla rovescia e bonus deluxe

Impossibile caricare questo contenuto

Vedi altro

Abbiamo cercato di rendere The Last of Us Part I autentico rispetto all’originale, sfruttando al contempo tutta la nuovissima tecnologia PS5 che avremmo potuto sognare solo quasi 10 anni fa.

Fai un tuffo più profondo nella ricostruzione di The Last of Us Part I sul blog @PlayStation: https://t.co/jtBXj30Y8l pic.twitter.com/epQO7JX5Uz

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) 29 agosto 2022