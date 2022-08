Data di uscita del PGA Tour 2K23 fissata per ottobre, Tiger Woods in copertina

Sport 2K PGA Tour 2K23 verrà lanciato il 14 ottobre con Tiger Woods in copertina, battendo la rivale EA Sports sugli scaffali di circa sei mesi. La simulazione di golf professionale includerà 20 campi nel mondo reale al momento del lancio, con centinaia di altri disponibili dalla community grazie al robusto Course Designer di HB Studios.

Stelle della vita reale che abbelliscono PGA Tour 2K23Il roster include Woods, così come il vincitore del campionato PGA 2022 Justin Thomas e Lexi Thompson della LPGA. Rich Beem e Luke Elvy sono tornati in cabina di commento, questa volta affiancati da Henni Koyack di GolfTV con i reportage sul campo.

PGA Tour 2K23, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X, sarà la terza simulazione di golf pubblicata da 2K Sports, che ha acquisito lo sviluppatore HB Studios a marzo 2021. HB precedentemente pubblicato Il Golf Club e Il Golf Club 2 per console prima di integrare la licenza PGA Tour in Il Golf Club 2019.

Nel frattempo, EA Sports non ha ancora offerto volontariamente una data di lancio per il suo EA Sports PGA Tour revival, annunciato nel 2021 e ritardato di un anno intero nel 2023 a marzo. Quel gioco, tuttavia, conterrà tutti e quattro i principali tornei di campionato sui loro percorsi del mondo reale, incluso il torneo Masters all’Augusta National Golf Course. PGA Tour 2K23La modalità La mia carriera offre più di una dozzina di tappe del tour nella vita reale, tra cui il Tour Championship di fine stagione e il campionato FedEx Cup.

Un comunicato stampa di lunedì ha affermato che diverse modalità casual e minigiochi che hanno reso il gioco online molto popolare PGA Tour 2K21 tornerà per 2K23insieme a un “Clubhouse Pass” di contenuti stagionali sbloccabili, proveniente da nove sponsor del PGA Tour autorizzati ad apparire nel gioco. PGA Tour 2K23 lancerà con tre edizioni; tutti includono un Michael Jordan Bonus Pack, che include la superstar del basket – e golfista amatoriale notoriamente competitivo – nel roster giocabile. Una Tiger Woods Edition deluxe e solo digitale aggiunge ulteriori personalizzazioni, bonus e contenuti di gioco.