Data di uscita confermata per la stagione 18

Un raid di ritorno per Destiny 2 è stato confermato per la stagione 18 e la sua data di uscita è tra poche settimane.

Questa è la notizia condivisa oggi da Bungie come parte del suo ultimo post TWAB. Come sempre, c’è ancora un sacco di mistero che circonda il raid che tornerà.

Ma fino a quando non ne sapremo di più nel mese di agosto, ecco le ultime notizie sulla data del prossimo raid di Destiny 2.

Destiny 2: Stagione degli Infestati | Il trailer del solstizio BridTV 10933 Destiny 2: Stagione degli Infestati | Il trailer del solstizio https://i.ytimg.com/vi/XVnJ-EbLnE8/hqdefault.jpg 1057673 1057673 centro 13872

Bungie ha confermato che il prossimo raid di Destiny 2 in arrivo nel gioco verrà ritirato dal Content Vault.

Ciò significa che la stagione 18 inizierà con qualcosa di familiare, anche se Bungie non condividerà ancora cosa sarà.

Sappiamo che sarà qualcosa del passato del gioco, ma i dettagli completi non saranno condivisi con i Guardiani fino al 23 agosto. Questo è l’inizio della Stagione 18 e anche il momento in cui il team di Destiny ospiterà una rivelazione completa.

Un messaggio dal Bungie TWAB spiega: “L’arrivo nella stagione 18 sarà il nostro secondo tentativo di portare un raid fuori dal Content Vault di Destiny e questa volta sarà… [REDACTED]. Siamo spiacenti, stiamo salvando la rivelazione di quale raid arriverà su Destiny 2 per la nostra vetrina di Destiny 2 il 23 agosto.

“Ma volevamo assicurarci che tu avessi il tempo di prendere tutte le disposizioni necessarie per essere pronto il primo giorno. Quindi, chiedi di lasciare il lavoro, assumi una baby sitter, ma non saltare la scuola per favore, la tua istruzione è importante.

Questo Legacy Raid potrebbe non avere ancora un nome, ma Bungie ha confermato che andrà in onda il 26 agosto 2022 alle 10:00 del Pacifico. Sarà interessante vedere come questo contenuto di ritorno si adatterà al piano più ampio stabilito da Bungie , che terrà nascosta la maggior parte dei suoi piani per il resto del 2022.

Il ritorno di Destiny 2 Raid arriverà anche con alcune regole leggermente aggiornate, incluse le seguenti modifiche:

Il raid verrà avviato con la modalità Contest abilitata per 24 ore.

Dovrai essere a 1560 Potenza per essere al limite per tutti gli incontri.

Completare il raid con la Modalità Gara attiva è il primo passo per accedere alla nuova Modalità Sfida nel Direttore e allo speciale Trionfo per aver completato tutti i Trionfi sfida per ogni incontro.

Il completamento del Trionfo segreto, un elenco curato di sfide in questa modalità Sfida appena sbloccata, sarà il modo in cui una squadra di fuoco taglia il traguardo della prima mondiale e rivendica il proprio premio.

Per far rispettare i requisiti del trionfo nella modalità Sfida, la tua squadra cancellerà se fallisci le condizioni di successo durante qualsiasi incontro.

In altre notizie, il conto alla rovescia della data di uscita e dell’ora di The Sims 4 High School Years con il prezzo