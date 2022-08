Data di uscita, cast, trama e altro!

I film e i programmi TV di zombi sono sempre stati popolari. Tuttavia, gli stessi vecchi tropi possono farti passare a un altro genere di intrattenimento. Non dovrai preoccuparti di perdere interesse perché iZombie non contiene contenuti stereotipati. Rob Thomas e Diane Ruggiero meritano elogi per il loro contributo allo sviluppo dello spettacolo e per averne valso la pena guardarlo.

Guardando iZombie è uno spettacolo avvincente che offre ai suoi spettatori contenuti nuovi e unici, suscitando il loro interesse per il genere Zombie. La trama di iZombie ruota attorno a un medico residente che si rivela essere uno zombi. Tuttavia, non si avventa sul sangue umano, ma piuttosto assiste la polizia nella risoluzione di casi di crimini brutali, inclusi macabri omicidi.

iZombie, come molti altri spettacoli basati su un romanzo o un fumetto, è un adattamento dell’omonimo fumetto scritto da Michael Allred e Chris Roberson. DC Comics, uno dei marchi di fumetti più famosi al mondo, è dietro la sua pubblicazione sotto il marchio Vertigo.

Il 17 marzo 2006, la prima stagione di iZombie è stata trasmessa in televisione. Ha ricevuto feedback positivi dagli spettatori. Anche la critica è rimasta colpita dallo spettacolo. Lo spettacolo è andato in onda cinque stagioni da allora. Dopo aver trovato iZombie troppo interessante per essere incollati, gli spettatori attendono con impazienza l’uscita della sesta stagione. Scopriamo quindi se avrà luogo o se è stata cancellata.

Trama della storia

La trama di iZombie ruota attorno Olivia Moore, medico residente a Seattle. Durante una festa in barca, le cose le vanno male e si trasforma in uno zombi. Questo la fa comportare in modo strano. Abbandona la sua carriera e persino la sua relazione dopo essere diventata uno zombi. La sua famiglia è perplessa dal suo improvviso strano comportamento. Olivia scopre presto che se la sua fame di nuovi cervelli non è soddisfatta, si trasformerà in un tipico feroce zombie.

Olivia, d’altra parte, non consuma la vita di persone innocenti come gli altri zombi. Piuttosto, ottiene un lavoro in un obitorio in uno stato diverso. Lì, ha l’opportunità di nutrirsi del cervello dei cadaveri. La sua identità di zombi diventa un’ipotesi ravvicinata per il suo capo, il dottor Ravi Chakrabarti. Sviluppa rapidamente un rapporto con Olivia e diventa la sua compagna. Come scienziato, il dottor Ravi è incuriosito dalla sua condizione strana e inquietante.

Ogni volta che Olivia trova l’opportunità di divorare il cervello di un cadavere, assume la personalità e l’esperienza del defunto per un breve periodo di tempo. A parte questo, Olivia scopre che ora può approfondire la vita passata del defunto. Quando si tratta degli omicidi delle vittime, potrebbe tornare al flashback e fornire un indizio che aiuterebbe a catturare l’assassino.

Olivia fa il miglior uso di questo potere assistendo le forze dell’ordine. Inizialmente, sembra essere sensitiva, ma in seguito scopre la verità su se stessa e sulle specie misteriose (zombi). Nel frattempo, il dottor Ravi fa ogni sforzo per trovare una cura per la strana malattia di Olivia. Spera che Olivia un giorno torni alla sua forma umana originale.

Casting

Questo conclude la trama intrigante di iZombie. Questo dramma dell’orrore criminale deve aver suscitato il tuo interesse. Dopo aver appreso la storia, diamo un’occhiata ai due attori principali dello show.

McIver, RoseOlivia, una residente medica che diventa uno zombi mentre partecipa a una festa in barca, è interpretata da Rose McIver. Frances Rose McIver è nata il 10 ottobre 1988 in Nuova Zelanda. È un’attrice e produttrice adorabile e attraente. Rose è apparsa in un’altra serie TV americana Power Rangers RPM nel 2009, oltre a iZombie.

Era una delle power ranger vestite di giallo. A parte questo, Rose è apparsa nella commedia romantica A Christmas Prince. Amber Moore era il personaggio che interpretava. È apparsa anche nella serie successiva.

Rahul Kohli

Sebbene il nome appaia indiano, Rahul Kohli è un attore britannico. Viene dall’India e proviene da una famiglia indù-punjabi. Le sue quattro generazioni di nonni sono indiani. Suo padre aveva trascorso la prima infanzia in Kenya, mentre sua madre era cresciuta in Thailandia. Rahul è nato il 13 novembre 1985 a Londra.

Nella serie televisiva iZombie, interpreta il dottor Ravi Chakrabarti. Rahul è apparso anche in altri programmi horror come The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass. Inoltre, è apparso nel film Happy Anniversary. È stato rilasciato nel 2018. Rahul è apparso anche nella serie TV di supereroi di due anni Supergirl (2017-2019).

Alone Together, The Vacancy e I’ll Be Home Soon sono tra i suoi migliori cortometraggi. Rahul ha anche doppiato personaggi nei film d’animazione Harley Quinn (come Spaventapasseri) e The Rocketeer. Altre voci fuori campo che seguono includono videogiochi. Rahul ha precedentemente doppiato Garcia il Gregorioso in Rage 2 e Fahz Chutani in Gears 5.

iZombie Stagione 6: quando uscirà?

La quinta stagione di iZombie è stata presentata per la prima volta nel 2018 e si è conclusa nel 2019 con un totale di 13 episodi. È andato in onda da febbraio a maggio. Devi essere entusiasta per la sesta stagione di questa inquietante serie drammatica poliziesca grazie alla sua trama avvincente. Tuttavia, siamo spiacenti di informarvi che non sarà così. In altre parole, la quinta stagione ha segnato la fine della serie. Vediamo se lo spettacolo verrà ripreso da un’altra rete in futuro.

