Data di rilascio Y7S4 della nuova stagione di Rainbow Six Siege e conto alla rovescia del tempo di manutenzione di Solar Raid

La data di rilascio e il conto alla rovescia del tempo di manutenzione per quando uscirà la nuova stagione di Rainbow Six Siege è quasi arrivato e l’aggiornamento di Solar Raid porterà un nuovo difensore di nome Solis con altri contenuti della stagione 4 dell’anno 7.

C’è molto da anticipare con il prossimo capitolo. Oltre a Solis, l’aggiornamento porta anche una nuova mappa chiamata Nighthaven Labs e porta crossplay e cross-progression su console tramite Ubisoft Connect.

Tutto quanto sopra è incredibilmente eccitante e la buona notizia è che l’aggiornamento uscirà domani.

Quando esce la nuova stagione 4 dell’anno 7 di Rainbow Six Siege?

La data di rilascio per quando uscirà il nuovo aggiornamento Solar Raid anno 7 stagione 4 di Rainbow Six Siege è il 6 dicembre e la manutenzione dovrebbe iniziare alle 06:00 PT, 09:00 ET e 14:00 GMT per PC.

Per quanto riguarda la console, dovrebbe iniziare alle 07:00 PT, 10:00 ET e 15:00 GMT su Xbox e alle 08:00 PT, 11:00 ET e 16:00 GMT su PlayStation. Il tempo di inattività dura in genere 60 minuti.

Ubisoft ha confermato il 6 dicembre come giorno di lancio su Twitter, nel frattempo tutte le ore di cui sopra sono ciò che è accaduto con A7S2 e A7S3. Aggiorneremo questo articolo se qualcosa cambia.

Puoi controllare le note sulla patch per cosa aspettarti.

Abilità Solar Raid Solis

Di seguito sono riportate le abilità, i gadget e le armi per Solis nel nuovo aggiornamento della stagione 4 dell’anno 7 di Rainbow Six Siege Solar Raid:

Solis – Difensore:

Arma primaria:

Arma secondaria:

Gadget: Granata ad impatto Fotocamera antiproiettile

Salute – 2/3

– 2/3 Velocità – 2/3

– 2/3 Abilità e stile di gioco unici: La verità viene alla luce con l’elettrosensore SPEC-IO di Solis, un nuovo dispositivo di rilevamento gadget per gli agenti della Difesa. Con la possibilità di contrassegnare ed eseguire il ping dei dispositivi elettronici degli avversari, non c’è nessun posto dove nascondersi.



Consulta la pagina Operatore Solis per ulteriori informazioni.

