Data di rilascio trapelata per le nuove skin Blight

Un nuovo evento di Halloween per Morto alla luce del giorno arriverà più tardi nell’ottobre 2022 e la data di uscita per un sacco di novità DBD Le skin Blight sono trapelate insieme ad alcuni dettagli sulla celebrazione di All Hallow’s Eve.

Il mese spettrale di ottobre è sempre emozionante Morto alla luce del giorno fan. A parte l’imminente celebrazione annuale di Halloween nel gioco, ci sono altri crossover in corso e uno già annunciato è una collaborazione tra PUBG e DBD.

Anche se non vediamo l’ora che arrivi il miscuglio tra il comportamento Interactive e PUBGsiamo ugualmente entusiasti di ricevere più skin Blighted per gli assassini che includono Cattivo ospiteè un gran cattivo.

Evento di Halloween DBD 2022 Skin Blight

Di seguito sono tutti trapelati DBD Skin rovinate per il prossimo Morto alla luce del giorno Evento di Halloween 2022:

Albert Wesker

L’Oni

Dwight Fairfield

Jane Romero

Tutto quanto sopra avviene tramite DBDLeaks su Twitter. I cosmetici Blight sono una versione annuale di BeHaviour e l’anno scorso siamo stati trattati con design terrificanti per Nemesis da Cattivo ospite e Pyramid Head da Silent Hill.

La data di uscita trapelata per il nuovo Dead Alla luce del giorno Skin rovinate è l’11 ottobre.

Oltre a quanto sopra, DBDNews ha fatto trapelare le seguenti date:

Rilascio live di metà capitolo 25.5: 11 ottobre

Uscita dal vivo del Tomo 13: 12 ottobre

Come rilevato da DBDNews, le date di cui sopra non sono ancora confermate e potrebbero subire variazioni.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Sono solo io o il campo di battaglia sembra un po’ nebbioso oggi? 🌫In previsione un’entusiasmante collaborazione. https://t.co/XifeX2deHw — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) 3 ottobre 2022

Perdite di DBD sull’evento di Halloween 2022

A parte solo le nuove skin Blight, le funzionalità per il prossimo DBD Anche l’evento di Halloween 2022 è trapelato.

Secondo DBDLeaks, i giocatori avranno il compito di raccogliere “energia” durante le prove. Questa energia raccolta verrà depositata per lavorare al completamento delle sfide della community per sbloccare le ricompense.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di sfide e ricompense trapelate:

Il volume include varie sfide dell’evento:

Distruggere la zucca

Raccogli/Deposita energia

Riparazione della generazione di eventi

Gancio per eventi

Premi:

Vestito per Kate Denson

Vestito per la strega

Incantesimi

