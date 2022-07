Data di rilascio, ora e stato del Game Pass di Matchpoint Tennis Championships

La data e l’ora di rilascio per quando Campionati di tennis Matchpoint uscirà è quasi finito e sarà disponibile come titolo del primo giorno su Xbox Game Pass.

La stagione annuale della febbre del tennis è arrivata con l’arrivo di Wimbledon. I juggernauts Novak Djokovic e Rafael Nadal sono ancora sulla buona strada per scontrarsi ancora una volta in finale, ma artisti del calibro di Nick Kyrgios sono un contendente e il britannico Cameron Norrie è un cavallo oscuro.

Wimbledon è sempre uno spettacolo emozionante da guardare, ma domani potrai giocare al nuovo contendente per il miglior gioco di tennis da allora Giro più alto 4.

Quando esce Matchpoint Tennis Championships?

La data e l’ora di rilascio per quando Campionati di tennis Matchpoint uscirà alle 21:00 PT del 6 luglio e alle 00:00 ET e alle 00:00 BST del 7 luglio.

Queste ore vengono per gentile concessione del negozio PSN. Per quanto riguarda Steam, il conto alla rovescia suggerisce che verrà lanciato su PC in un giorno e otto ore a partire dalle 10:00 BST del 6 luglio, il che suggerisce che si sbloccherà alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 18:00 BST il 7 luglio.

Il gioco sarà disponibile anche su Xbox One e Series X/S il 7 luglio. Sfortunatamente, i giocatori di Nintendo Switch devono aspettare fino al 20 ottobre.

Non sono state pubblicate recensioni al momento della scrittura, ma è disponibile una demo gratuita per giocare.