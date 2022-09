Data di rilascio, ora e prezzo di PS Plus di Deathloop Xbox Game Pass

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Deathloop uscirà su Xbox Game Pass e PS Plus è quasi finito, ma i fedelissimi di Sony otterranno solo se sono abbonati a Extra o Premium.

È uscito dal 2021 come esclusiva per PS5 ed è stato nominato per molti premi GOTY. Molti punti vendita come IGN hanno dato 10/10 ed è facile capire perché, poiché i personaggi sono fantastici, la storia è intelligente e avvincente e il gameplay è divertente come ti aspetteresti dagli sviluppatori dietro Disonorato e Preda.

L’esperienza è fantastica e i giocatori Xbox possono viverla senza costi aggiuntivi a condizione che siano abbonati all’eccellente servizio di abbonamento di Microsoft.

Quando esce Deathloop su Xbox Game Pass?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Deathloop uscirà su Xbox Game Pass alle 09:00 PT, alle 12:00 ET e alle 17:00 BST il 20 settembre.

Questo viene fornito per gentile concessione dell’app Xbox per PC Windows. Se giochi su PlayStation, domani si unisce anche a PS Plus.

Per celebrare il suo rilascio su nuove piattaforme e servizi in abbonamento, il gioco arriva con un aggiornamento Golden Loop che include quanto segue:

Gioco incrociato

Fuga – Nuova abilità

Prototipo Halps – Nuove armi

Paint Bomber – Nuovo nemico

Quattro nuovi potenziamenti per l’abilità Masquerade di Juliana

19 nuovi ninnoli 2 in 1

Prezzo PS Plus

Oltre a Xbox Game Pass, Deathloop si unirà a PS Plus il 20 settembre.

Tuttavia, è disponibile solo per gli abbonati PS Plus che hanno un abbonamento Extra o Premium. I costi di iscrizione sono i seguenti:

PS più extra £ 10,99 al mese £ 31,99 per tre mesi £ 83,99 per 12 mesi

PS Plus Premium £ 13,49 al mese £ 39,99 per tre mesi £ 99,99 per 12 mesi



Se giochi su Xbox, devi solo iscriverti a Game Pass per £ 7,99 al mese o £ 10,99 al mese per un abbonamento Ultimate.

