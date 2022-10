Data di rilascio, ora e prezzo del Season Pass di JoJo’s All Star Battle R Risotto Nero

La data di uscita e il conto alla rovescia per l’uscita di Risotto Nero Le bizzarre avventure di JoJo All Star Battle R è stato annunciato ed è il primo componente aggiuntivo per il Season Pass.

Le bizzarre avventure di JoJo All Star Battle R è uno dei tanti giochi di combattimento disponibili oggi con un enorme fandom. Ha solo un 70 su Metacritic, ma i fan dell’anime adorano assolutamente la sua grafica e l’ampio elenco di personaggi.

Anche se ha già un numero impressionante di combattenti giocabili, la buona notizia è che uno su quattro è in arrivo.

La bizzarra avventura di JoJo: All-Star Battle R | Rimorchio di lancio BridTV 11189 La bizzarra avventura di JoJo: All-Star Battle R | Rimorchio di lancio https://i.ytimg.com/vi/kikKUtGCEsg/hqdefault.jpg 1090787 1090787 centro 13872

Quando esce Risotto Nero in All Star Battle R di JoJo?

La data e l’ora di uscita per cui uscirà Risotto Nero Le bizzarre avventure di JoJo All Star Battle R sono le 21:00 PT del 25 ottobre, così come le 00:00 ET e le 00:00 BST del 26 ottobre solo per i possessori di Season Pass.

Questo viene fornito per gentile concessione di un conto alla rovescia pubblicato sull’account Twitter ufficiale del gioco. Nel frattempo, per coloro che non possiedono il Season Pass, il DLC uscirà completamente il 27/28 ottobre alle stesse ore.

Oltre agli orari di cui sopra, sappi che uscirà leggermente prima su PC tramite Steam alle 15:00 PT, 18:00 ET e alle 23:00 BST del 25 ottobre per i possessori del Season Pass e alle stesse ore il 27 ottobre separatamente DLC.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro ⬜️⬛️⬜️⬛️⬜️ Abbiamo sentito che hai fame di più Risotto… Nero, cioè! Quindi, stiamo preparando un po’ di clamore in più abbassando i suoi tempi di rilascio! pic.twitter.com/ZMe0791HKH — Le bizzarre avventure di JoJo: All-Star Battle R (@jojo_games) 24 ottobre 2022

Visualizza Tweet

Prezzo dell’abbonamento stagionale

Il Le bizzarre avventure di JoJo All Star Battle R Il Season Pass costa £ 15,99 su PlayStation, £ 16,99 su Steam.

Se hai acquistato l’edizione Deluxe, possiedi già l’SP. Sfortunatamente, non si fa menzione di quanto costano Risotto Nero e altri personaggi DLC singolarmente.

Questo è il primo di quattro personaggi post-lancio che verranno aggiunti e i prezzi per i restanti tre dovrebbero essere gli stessi una volta rivelato quello di Risotto.

Mostra tutto

In altre notizie, le previsioni di PS Plus per novembre 2022, la perdita di Sekiro e la data di rivelazione dei giochi gratuiti