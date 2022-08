Data di rilascio, ora e ora di rilascio di JoJo All Star Battle R e bonus per il preordine JJBA

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando JoJo Bizarre Adventure All Star Battle R uscirà è quasi qui, e JJBA i fan possono ancora preordinare alcuni fantastici bonus.

C’è molto per JJBA fan che aspettano con impazienza il prossimo gioco. Il suo sito Web offre immagini straordinarie autentiche dell’iconico stile artistico di Hirohiko Araki e potrai giocare nei panni di 50 personaggi in una serie di modalità tipiche del genere di combattimento.

Sembra assolutamente sbalorditivo e sarai in grado di interpretare i tuoi personaggi preferiti in un paio di giorni.

Quando esce JoJo All Star Battle R?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando JoJo Bizarre Adventure All Star Battle R uscirà alle 00:00 ET e alle 00:00 BST del 2 settembre.

Tutti gli orari di cui sopra sono per PlayStation tramite il negozio PSN. Fondamentalmente, JJBA parte alle 00:00 ora locale nella tua regione.

Per quanto riguarda il PC, il conto alla rovescia di Steam dice che verrà lanciato tra un giorno e 13 ore a partire dalle 09:00 BST del 31 agosto, il che dovrebbe tradursi in 14:00 PT, 17:00 ET e 22:00 BST il 1 settembre.

Oltre a PlayStation e Steam, il gioco verrà lanciato anche su Xbox e Nintendo Switch. Aggiorneremo questo articolo se cambia qualcosa sugli orari di lancio.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Prendi in mano il tuo destino e preparati per la battaglia! #JJASBR Ora puoi approfondire:⭐️Abilità del personaggio⭐️Sistemi di battaglia⭐️Modalità di gioco Preparati per l’arrivo di Le bizzarre avventure di JoJo: All-Star Battle R! il 2 settembre! Preordine: https://t.co/g287s5ePCh pic.twitter.com/xU6F1TceDU — Le bizzarre avventure di JoJo: All-Star Battle R (@jojo_games) 16 agosto 2022

Bonus per la prenotazione di JJBA

Il bonus preordine per JoJo Bizarre Adventure All Star Battle R è l’uniforme del prigioniero di Jolyne Cujoh.

Ottieni quanto sopra indipendentemente dall’edizione acquistata. Il JJBA L’edizione standard costa £ 44,99 ma esiste anche un’edizione Deluxe che costa £ 54,99 e include quanto segue:

Pass stagionale

Costumi bonus pass stagionale

5 abiti per eventi speciali

