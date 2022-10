Data di rilascio, ora e abilità del catalizzatore di Apex Legends Stagione 15 Eclipse

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il nuovo Leggende dell’apice Stagione 15, Eclipse, l’aggiornamento uscirà e l’inizio è quasi arrivato, ed EA ha rivelato tutte le abilità per Catalyst.

Il nuovo eroe di EA si chiama Catalyst e hanno rilasciato un trailer del personaggio che mostra un po’ di gameplay. Oltre a mostrare il gameplay, è stato anche confermato che questa è la prima leggenda trans del gioco.

Non vediamo l’ora che arrivi la nuova stagione e manca meno di una settimana.

Overclocker | Sedie da gioco personalizzate BridTV 11462 Overclocker | Sedie da gioco personalizzate 1125344 1125344 centro 13872

Quando esce la stagione 15 di Apex Legends?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando il nuovo Leggende dell’apice L’aggiornamento della stagione 15 di Eclipse uscirà alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 17:00 GMT/18:00 BST per il 1° novembre.

EA ha confermato il giorno sopra sul Twitter ufficiale del gioco e i nuovi capitoli vengono lanciati sempre negli orari sopra indicati. Come al solito, l’aggiornamento comporterà un nuovo Battle Pass.

Oltre a un nuovo Battle Pass ed eroe, c’è anche una nuova mappa chiamata Broken Moon. Dai un’occhiata alla panoramica di Broken Moon di EA per tutto ciò che devi sapere sui suoi punti di interesse e altro ancora.

Aggiorneremo questo articolo se qualcosa cambia.

Nuove abilità di Legend Catalyst

Di seguito sono riportate tutte le abilità confermate per il nuovo Leggende dell’apice Eroe di Eclipse della stagione 15, Catalyst:

Colpi penetranti – Tattici:

Getta una macchia di ferrofluido che si trasforma in punte quando i nemici sono vicini. Catalyst rimane immune alle punte nemiche.

Barricata – Passiva:

Rinforza le porte, rafforzandole e bloccandole ai nemici. Anche gli spazi in cui le porte sono state distrutte possono essere rinforzati.

Velo Oscuro – Ultimo:

Alzare una parete permeabile di ferrofluido. I nemici che lo attraversano saranno rallentati e parzialmente accecati per un breve periodo.

Mostra tutto

In altre notizie, come risolvere MW2 Vault Edition non viene visualizzato su PlayStation