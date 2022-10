Data di rilascio, ora di lancio PC, PS5 e Xbox

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di lancio per quando Gotham Cavalieri uscirà per PDT, EST e UK BST è quasi finito e puoi ancora ottenere il suo bonus di preordine su PS5, Xbox e PC acquistandolo prima del lancio.

Sebbene sia confermato che funzioni solo a 30 FPS su PS5 e Xbox Series X/S, ci sono ancora molte ragioni per essere entusiasti del gioco. È sviluppato dalle brave persone dietro Origini di Arkhamha come protagonista la raccapricciante Court of Owls come principale antagonista e consente ai fan di interpretare Batgirl, Robin, Nightwing e Cappuccetto Rosso con la modalità cooperativa opzionale per due giocatori nel corso della storia.

Non vediamo l’ora di girare per Gotham City come successori di Batman e saremo tutti in grado di combattere l’elenco dei diversi cattivi del gioco in un paio di giorni.

Quando esce Gotham Knights?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di lancio per quando Gotham Cavalieri uscirà alle 21:00 PDT del 20 ottobre, così come alle 00:00 EST e alle 00:00 BST per il Regno Unito il 21 ottobre.

Tutte queste ore sono per gentile concessione del negozio PSN. Per PlayStation, il gioco ha un lancio locale di mezzanotte per ogni regione e lo stesso vale per Xbox.

Per quanto riguarda il PC, il conto alla rovescia di Steam dice che verrà lanciato in un giorno e otto ore alle 09:00 BST del 20 ottobre. Ciò significa che dovrebbe essere lanciato su PC sia per Steam che per Epic Games alle 09:00 PDT, 12:00 EST e 17:00 BST per il Regno Unito il 21 ottobre.

Se puoi scegliere tra console e PC, ti consigliamo vivamente di giocare Gotham Cavalieri sul computer. Non solo perché funziona a 60 FPS su PC, ma anche l’edizione Standard costa solo £ 49,99 mentre su console costa £ 64,99.

Bonus pre-ordine

Il bonus preordine per Gotham Cavalieri è la skin 233 del batciclo di Kustom.

L’edizione standard costa £ 49,99 su PC, £ 64,99 su PS5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, l’edizione Deluxe costa £ 69,99 su computer, £ 79,99 su console.

Di seguito è riportato tutto ciò che viene fornito con il pacchetto Visionary Pack del pacchetto DE:

Trasmog esclusivo ”Knightwatch by Jim Lee”

Beyond Suitstyle, ispirato all’universo di Batman Beyond

Recupero per costruire un nuovo Gear

Equipaggiamento potenziato

Emoticon esclusiva

Tre esclusive colorazioni di abiti • Ultra Zur-En-Arrh • Chroma Frost • Tributo Asilo



