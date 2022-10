Data di rilascio MultiVersus Stripe, conto alla rovescia con moveset e prezzo

La data e l’ora di uscita di quando Stripe uscirà Multicontro è quasi arrivato e non vediamo l’ora di giocare nei panni dell’iconico Gremlin furfante.

Le note sulla patch sono state condivise per l’aggiornamento di oggi. E, a parte l’arrivo di Stripe, le note sulla patch rivelano dettagli su un emozionante evento di Halloween che includerà alcune fantastiche skin tra cui il vampiro Tom e Jerry.

Questo evento di Halloween arriverà tra pochi giorni, ma, prima di allora, potremo finalmente interpretare il tanto atteso aguzzino di Gizmo.

Quando esce Stripe in MultiVersus?

La data di uscita di quando Stripe da Gremlin uscirà Multicontro è il 12 ottobre e dovrebbe arrivare alle 10:00 PT, alle 13:00 ET e alle 18:00 BST.

Player First Games ha confermato la data di cui sopra su Twitter twittando il personaggio “arriva domani” alle 23:37 BST dell’11 ottobre. Dovrebbe arrivare ai tempi di cui sopra poiché è quello che è successo con Morty, Gizmo e Rick.

Moveset e prezzo

Di seguito è riportato il set di mosse per Stripe in Multicontro confermato dal Twitter del gioco:

Brutti colpi: Infligge un COMBO di oscillazioni degli artigli che terminano con un morso

Reazione a catena (sega): Gira una motosega e balza in avanti

Tiratore scelto: Pistola antincendio PROIETTILE a distanza ravvicinata o bersaglio per una distanza maggiore



Per quanto riguarda quanto costa sbloccarlo, il prezzo ufficiale confermato dalle note sulla patch è 2.000 Gold, un Character Ticket o 700 Gleamium.

Oltre a sbloccarlo, è disponibile una skin alternativa chiamata Combat Stripe che costa 800 Gleamio.

