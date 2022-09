Data di rilascio e tempo di manutenzione di Pokemon Unite Mew

Pokemon Unite i fan avranno presto accesso a Mew, uno dei Pocket Monsters più potenti della prima generazione che presto farà il suo debutto.

L’unico aspetto negativo di questo entusiasmante aggiornamento è che i fan dovranno sottoporsi alla manutenzione programmata del server prima di poter scatenare il tipo psichico sul campo di battaglia.

Ecco tutto ciò che sappiamo sull’imminente data di rilascio di Pokemon Unite Mew e sulla pianificazione dei tempi di inattività del server.

Trailer di lancio di Pokémon UNITE BridTV 3510 Trailer di lancio di Pokémon UNITE 826988 826988 centro 13872

La data di uscita di Mew in Pokemon Unite è stata fissata per il 2 settembre 2022 su tutte le principali piattaforme.

Ciò significa che i giocatori su Android, iOS e Nintendo Switch avranno accesso al tipo psichico lo stesso giorno.

È stato anche confermato il tempo di manutenzione di Pokemon Unite per il prossimo aggiornamento di Mew, con i server offline per manutenzione alle 14:30 PDT / 5:30 EDT / 10:30 BST del 1 settembre.

Il tempo di inattività programmato durerà nove ore e mezza e terminerà alle 00:00 PDT / 3:00 EDT / 8:00 BST il 2 settembre. Il nuovo aggiornamento di Mew dovrebbe essere rilasciato dopo che il gioco avrà completato la manutenzione su tutte le piattaforme.

Un messaggio del team di supporto di Pokemon Unite su Twitter aggiunge: “Attention Trainers! Pokemon UNITE sarà in manutenzione il 1 settembre (oggi) dalle 14:30 alle 00:00 PT.

“Durante questo periodo, il gioco non sarà giocabile mentre apportiamo modifiche. Apprezziamo la vostra pazienza e comprensione”.

Il team di sviluppo di Unite ha anche condiviso una carrellata sulle abilità di Mew quando inizierà ad apparire nel gioco il 2 settembre, comprese le seguenti mosse:

Miraggio mistico: Crea un’area d’effetto nella posizione corrente di Mew, rendendo Mew invincibile e dando all’utente e a tutti gli alleati la furtività all’interno dell’area d’effetto. Dopo un determinato periodo di tempo, gli avversari in campo subiscono danni.

Schermo luminoso: Crea un muro che non può essere attraversato dagli avversari. Usa l’Electro Ball, il Solar Beam o il Surf attraverso il muro di Mew per potenziarne gli effetti! Usalo di nuovo per avvicinare il muro a Mew, riducendo i danni degli attacchi nemici che lo attraversano.

Elettrosfera: Electro Ball scaglia una sfera elettrica, infliggendo danni agli avversari e paralizzandoli per un breve periodo. Minore è la salute dell’avversario, maggiore è il danno inflitto.

Mostra tutto

In altre notizie, le valutazioni dei giocatori di NBA 2K23 rivelano la data e il programma di notizie entusiasmanti