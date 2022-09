Data di rilascio e ora di inizio della beta di Call Of Duty Modern Warfare 2

La data di rilascio e l’ora di inizio della beta di Call of Duty Modern Warfare 2 sono state programmate per questa settimana, con i giocatori PlayStation che dovrebbero accedervi molto presto.

Va notato che non tutti i giocatori che hanno preordinato il gioco inizieranno a giocare questo fine settimana o allo stesso tempo.

Tuttavia, con altri test in programma, tutti avranno presto la possibilità di provare il multiplayer MW2 prima che il prodotto finale arrivi ad ottobre.

La data di rilascio e l’ora di inizio della beta di Call of Duty Modern Warfare 2 per il preordine sono state fissate per venerdì 16 settembre 2022 alle 10:00 PDT / 13:00 EDT / 18:00 BST.

Ma come notato sopra, l’accesso a questo fine settimana di accesso alla beta sarà limitato a chi ha una console PS4 o PS5. Il vantaggio è che i giocatori su queste piattaforme non avranno bisogno di un abbonamento a PlayStation Plus per aderire, anche se sembra abbastanza probabile che ne avranno comunque uno.

Questo weekend è stato diviso in due parti, con i primi due giorni dedicati a chi ha preordinato il gioco su PlayStation 4 o PlayStation 5 o ha ricevuto un codice Beta. Queste saranno le persone che potranno giocare il 16 settembre 2022.

Ma dal 18 settembre al 20 settembre, tutti sulla piattaforma potranno giocare, indipendentemente dal fatto che intendano acquistare l’intera esperienza a ottobre. Un messaggio di Activision spiega:

“Il resto del fine settimana, da domenica 18 settembre alle 10:00 PT a martedì 20 settembre, è accessibile a tutti i giocatori PlayStation indipendentemente dallo stato del preordine. I giocatori PlayStation possono ora provare l’impressionante quantità di contenuti beta disponibili in Modern Warfare 2 e sbloccare le ricompense disponibili nel gioco al momento del lancio”.

Activision ha dichiarato che la beta di MW2 presenterà diverse mappe e modalità durante le sue diverse iterazioni nel mese di settembre 2022. Alcune di queste andranno oltre l’esperienza principale 6v6 con una varietà di mappe di varie dimensioni e una rotazione di modalità, esperienze di progressione e altri aspetti che verranno svelati più a fondo in Call of Duty: Next.

Sono in programma altri due fine settimana, uno che includerà l’azione crossplay con Xbox e PC e l’ultimo che offrirà l’accesso alla beta aperta per tutte le piattaforme per un breve periodo.

