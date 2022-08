Data di rilascio di The Kissing Booth 4: sta accadendo o è stato cancellato?

A tutti gli effetti, The Kissing Booth 4 non esiste, con tutti, dagli artisti all’autore del libro, che si riferiscono ad esso come al finale della storia. Se la storia di serie di film di enorme successo ci insegna qualcosa, è che nulla dovrebbe mai essere escluso.

Dato il successo della trilogia di Kissing Booth, che è balzata in cima alle liste più seguite di Netflix alla sua prima uscita, i fan ne avranno sicuramente fame. E il finale ambiguo del film richiede virtualmente un sequel. Nel terzo film, Elle (King) ha fatto una scelta inaspettata, rifiutandosi di frequentare Harvard con Noah (Elordi) o Berkeley con Lee (Hayden Christensen) (Joel Courtney).

La sua decisione di frequentare la USC e cercare una laurea in produzione di videogiochi è stata interamente sua. To All the Boys, l’altra popolare serie per adolescenti di Netflix, ha recentemente avuto una serie TV spin-off in lavorazione e il terzo film della serie, The Kissing Booth, è stato pubblicizzato come il climax della serie. In un epilogo ambientato sei anni dopo gli eventi di The Kissing Booth 3, Elle e Noah si incontrano di nuovo. Alla fine del film, un’escursione in motocicletta riporta alla mente i ricordi del loro precedente amore.

Trama di The Kissing Booth 4

Dopo gli eventi di The Kissing Booth 3, Lee è tornato a Los Angeles ed è determinato a sposare Rachel. Noah è preso in considerazione per l’impiego da studi legali di New York e Los Angeles. Elle entra in uno sviluppatore di videogiochi indipendente e lì inizia a lavorare al progetto dei suoi sogni.

I fan della storia d’amore di Noah ed Elle potrebbero finalmente ottenere ciò che stavano aspettando nella quarta puntata della serie. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla prospettiva di un annuncio di Kissing Booth 4.

Il cast di The Kissing Boot 4

Nella parte 4, Joey King e Joel Courtney riprendono i loro ruoli di migliori amici Shelly e Lee Flynn, che hanno interpretato per la prima volta in tutti e tre gli episodi. Ecco uno sguardo al cast di personaggi del film:

Shelly “Elle” Evans è interpretata da Joey King.

Joey Lynn King è nata il 30 luglio 1999 a Los Angeles, in California. Tutto è iniziato quando ha interpretato Ramona Quimby nella commedia Ramona e Beezus (2010). Sono seguiti The Kissing Booth (2018) e i suoi due sequel. Per la sua interpretazione come protagonista nel dramma criminale The Act, King è stata nominata per un Primetime Emmy Award e un Golden Globe Award (2019).

Lee Flynn è interpretato da Joel Courtney.

Joel Courtney, un attore americano che ha recitato nel film Super 8 del 2011, è una delle star della serie Netflix The Kissing Booth.

Noah Flynn è interpretato da Jacob Elordi.

Jacob Elordi, attore australiano, è nato a Sydney il 26 giugno 1997. È noto nel mondo dello spettacolo per i ruoli di Noah Flynn nella serie Netflix The Kissing Booth e Nate Jacobs in Euphoria della HBO.

The Kissing Booth 4: rinnovato o no?

C’è una data prestabilita per la sua uscita su Netflix? I fan devono indovinare se lo spettacolo verrà rinnovato o meno per una quarta stagione dopo la popolarità della Sezione 3. Al momento non si sa se il film verrà ricaricato o meno. Prima di perdere di vista ciò che è più importante, Netflix non ha confermato The Kissing Booth 4 o qualsiasi altra continuazione della serie, come uno show televisivo.

Ci sono state voci secondo cui la serie potrebbe finire, con King che ha affermato che questa sarà la sua ultima apparizione come Elle. È difficile dire addio quando giochi con qualcuno da molto tempo e lo hai visto attraversare alcuni dei periodi più importanti della tua vita.

Data di uscita di The Kissing Booth 4

L’11 agosto 2021 è stata rilasciata la terza e ultima puntata della Kissing Booth Trilogy. La conclusione dei produttori, invece, è stata accolta con insoddisfazione dai fan. I fan di Elle vogliono vederla più fare cose giovani, quindi sceglie la strada giusta e continua a fare ciò che ha iniziato.

Dato il track record di Netflix, potremmo aspettarci più film con questi personaggi. Hanno deciso di allestire uno stand per i baci alla fiera di beneficenza e il finale di Kissing Booth 3 ha rivelato la trama e i personaggi per il prossimo film.

Beth Reekles ha dichiarato in un’intervista che se la terza puntata va bene, seguirà la quarta puntata. A causa di The Kissing Booth 3, potremmo anticipare la quarta puntata tra il 2022 e il 2024.

Il trailer di The Kissing Boot 4

L’unica fonte di ispirazione per il film sono stati gli scritti di Beth Reekles. La terza stagione di Kissing Booth si è conclusa allo stesso modo del suo ultimo romanzo, il che è stato deludente per tutti gli interessati. Kissing Booth 4 è un risultato predeterminato perché Beth ha detto che non scriverà ulteriori sequel del romanzo. Inoltre, Netflix non ha pubblicato il trailer di Kissing Booth 4, il che implica che il sequel non è stato annunciato.

Puoi guardare il trailer di Kissing Boot 3:

Nel frattempo, puoi guardare la prima stagione su Sling TV, Starz, Vudu, Netflix, Youtube e altre piattaforme. Lo spettacolo ha una valutazione di 6,1 su 10 su IMDB.

