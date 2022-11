Data di rilascio di Genshin Impact 3.2, conto alla rovescia del tempo di manutenzione e banner

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Genshin Impact l’aggiornamento 3.2 uscirà è quasi arrivato e il programma di manutenzione è stato annunciato insieme a tutti i prossimi banner.

L’aggiornamento 3.1 è stato eccellente per i viaggiatori di Teyvat. Tuttavia, anche se l’aggiornamento 3.2 non è ancora arrivato, i fan non vedono l’ora che arrivi dicembre poiché i regali di Natale di quest’anno includono Scaramouche e Faruzan per Genshin Impact 3.3.

Anche se non vediamo l’ora che arrivi il suddetto duo, siamo ugualmente entusiasti per il prossimo capitolo che uscirà domani.

Genshin Impact 3.2 tempo di manutenzione

Il tempo di aggiornamento e manutenzione per Genshin Impact la versione 3.2 è alle 15:00 PDT, alle 18:00 EST e alle 22:00 GMT del 1° novembre.

Il post sul blog di Hoyoverse dice che la manutenzione inizia alle 06:00 UTC+8 del 2 novembre, e questo si traduce in tutte le ore di cui sopra. Come con le patch precedenti, non sarai in grado di accedere al gioco.

Quando esce Genshin Impact 3.2?

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per quando Genshin Impact l’aggiornamento 3.2 uscirà alle 20:00 PDT e alle 23:00 EST del 1 novembre, così come alle 03:00 GMT per il Regno Unito il 2 novembre.

Tutte le ore di cui sopra dipendono dalla manutenzione del gioco della durata di cinque ore come previsto da Hoyoverse. È possibile che la versione possa iniziare prima o dopo il previsto, ma questo non è successo con nessuno dei capitoli precedenti.

Gli sviluppatori cinesi stanno premiando tutti i giocatori con 300 Primogem come compensazione per i tempi di inattività del gioco.

Date di rilascio del banner

Il primo stendardo di Hoyoverse per il prossimo capitolo è Nahida e Razor, Noelle e Bennett come personaggi a 4 stelle.

Oltre a Nahida c’è una replica per il protagonista a 5 stelle, Yoimiya. Come al solito, condividono gli stessi compagni a 4 stelle.

Gli striscioni della fase due sono Yae Miko e Childe. Iniziano il 18 novembre e dureranno fino all’uscita dell’aggiornamento 3.3 a dicembre. Accanto a Yae Miko e le repliche di Childe arriva la debuttante a 4 stelle, Layla.

