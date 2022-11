Data di rilascio di Evil West, conto alla rovescia del tempo Xbox, PC, PS4, PS5 e stato del Game Pass

La data di rilascio e il conto alla rovescia per l’uscita di Evil West sono stati confermati per Xbox, PC tramite Steam, PS4 e PS5, e una sfortunata notizia è che non si unirà a Game Pass come titolo del primo giorno.

Non ci sono recensioni per il gioco al momento della scrittura, ma sono state rivelate nuove informazioni. Gli sviluppatori hanno rivelato che la campagna di Evil West dura 10-15 ore e gli sviluppatori hanno anche confermato le prestazioni dei suoi frame rate su ogni piattaforma.

Che tu giochi su computer o console, la buona notizia è che tutti potranno godersi il gioco molto presto.

Quando esce Evil West?

La data di uscita e il conto alla rovescia per quando Evil West uscirà su PC tramite Steam è alle 15:00 PT, alle 18:00 ET e alle 23:00 GMT del 21 novembre.

Per quanto riguarda PS4, PS5 e Xbox, il gioco verrà lanciato alle 00:00 PT, 00:00 ET e 00:00 GMT il 22 novembre. Fondamentalmente, per le console è un lancio locale a mezzanotte per ogni regione.

Tutte le ore di cui sopra arrivano per gentile concessione dell’account Twitter ufficiale del gioco. Puoi preordinarlo su Steam e dal Microsoft Store per un pacchetto skin Wild Wild East.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Amici cacciatori di vampiri, abbiamo informazioni da condividere sul tempo di rilascio! 🤠 ➡️ Per PC: 12:00 CET➡️ Per console: 12:00 ora locale. pic.twitter.com/GszlXKEOhn — Focus Entertainment 🐀 (@Focus_entmt) 17 novembre 2022

È su Xbox Game Pass?

Evil West non è disponibile su Xbox Game Pass dal 22 novembre.

Di seguito sono riportati tutti i titoli rimanenti che si uniranno al servizio di abbonamento Microsoft a novembre:

Gungrave GORE (Cloud, console e PC) – 22 novembre

Insurrezione: tempesta di sabbia (Cloud e console) – 29 novembre

Storia del calcio (Cloud, console e PC) – 29 novembre

Warhammer 40.000: Marea Oscura (PC) – 30 novembre

Puoi iscriverti a Game Pass per £ 7,99 al mese o £ 10,99 per un abbonamento Ultimate.

