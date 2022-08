Data di rilascio di DBD x Resident Evil, conto alla rovescia e prezzo del capitolo 25

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Morto alla luce del giorno X Cattivo ospite Project W Il capitolo 25 uscirà è quasi arrivato e consentirà tutto DBD fan di interpretare Ada Wong, Rebecca Chambers e Albert Wesker a un prezzo modesto.

Agosto è stato un mese fantastico per Morto alla luce del giorno fan. C’è stato l’arrivo del simpatico simulatore di appuntamenti DBD, Hooked On You, disponibile per giocare su Steam, e i fan su PC hanno potuto godersi il PTB per il prossimo Project W Chapter 25.

Solo i giocatori su PC e Steam hanno potuto godersi la build di prova pubblica, ma domani tutti potranno godersi il secondo crossover tra Capcom e il comportamento Interactive.

Quando esce DBD x Resident Evil Project W?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Morto alla luce del giorno X Cattivo ospite Il progetto W per il capitolo 25 di DBD uscirà alle 08:00 PT, alle 11:00 ET e alle 16:00 BST del 30 agosto.

comportamento Interactive ha confermato il giorno del lancio su Twitter, nel frattempo gli orari di lancio dovrebbero essere gli stessi del PTB. Le ore di cui sopra sono state condivise anche su Discord DBDNews.

Se non si sblocca negli orari sopra indicati, dovrebbe sbloccarsi invece alle 09:00 PT, alle 12:00 ET e alle 17:00 BST. Una volta rilasciato, potrai acquistarlo dal negozio PSN, Microsoft, Steam o Epic Games in attesa sulla tua piattaforma preferita.

È simile alla prima collaborazione tra behavior Interactive e Capcom. Mentre il primo DBD X RIF crossover interpretato da Leon e Jill contro Nemesis, le due sopravvissute questa volta sono Ada Wong e Rebecca Chambers, mentre il Killer è Albert Wesker.

Prezzo di Dead By Daylight Capitolo 25

Il Morto alla luce del giorno X Cattivo ospite Il prezzo di Project W Capitolo 25 dovrebbe essere di £ 9,49 simile a DBD Capitolo 20.

DBD i capitoli con licenza e originali costano sempre £ 6,49 quando arrivano con un nuovo assassino e sopravvissuto. in ogni caso, il RIF il crossover del 2021 costava £ 9,49 perché veniva fornito con un sopravvissuto in più.

La tariffa dovrebbe essere la stessa questa volta dato che ci sono di nuovo due sopravvissuti e un assassino. Sebbene Rebecca Chambers non sia una delle preferite dai fan come Leon e Jill, Ada Wong è molto popolare tra i fan e Albert Wesker è il principale cattivo della serie.

