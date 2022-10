Data di rilascio di DBD Capitolo 26 PBE e perdite di Forged In Fog

La data di uscita per quando il Morto alla luce del giorno Il capitolo 26 che uscirà PBE potrebbe essere trapelato insieme ad altri dettagli dopo il DBD Il teaser di Forgiato nella nebbia.

Ottobre è stato un mese fantastico per DBD fan. Il Morto alla luce del giorno L’evento di Halloween 2022 è disponibile e hai ancora tempo fino a novembre per ottenere magliette scheletriche per i sopravvissuti e armi ispirate alle caramelle per assassini.

Sebbene la celebrazione di All Hallow’s Eve sia stata fantastica, dovremo solo aspettare meno di una settimana per la prossima build di test pubblico secondo le indiscrezioni.

Quando esce DBD Capitolo 26?

La data di rilascio trapelata per quando il Morto alla luce del giorno Capitolo 26, Forged In Fog, PBE uscirà il 1 novembre.

Questo viene fornito per gentile concessione del calendario di DBDNews su Discord. comportamento Interactive è di 30 secondi DBD il teaser dice che altre notizie verranno fornite nella data sopra, ma non hanno annunciato che sarà quando inizierà la build di test pubblico.

Aggiorneremo questo articolo quando verrà fatto un annuncio ufficiale relativo alla build di test pubblico. Ricorda che il PBE può essere giocato solo su Steam se segui i passaggi seguenti:

Apri Steam

Procedi in Biblioteca

Fare clic con il pulsante destro del mouse su Dead By Daylight e selezionare Proprietà

Fare clic su Beta

Apri il menu a discesa e seleziona Test pubblici

Riavvia Steam e apri DBD

Perdite di Dead By Daylight Forged In The Fog

Perdite per Morto alla luce del giorno Il capitolo 26, Forgiato nella nebbia, include l’assassino del Cavaliere e un sopravvissuto di nome Vittorio.

Questo viene per gentile concessione di DBDLeaks che ha rivelato alcune brevi informazioni sui loro vantaggi. Il prossimo DBD killer in qualche modo farà urlare i sopravvissuti, applicherà Exposed e avrà un vantaggio relativo ai generatori di calci.

Nel frattempo, il sopravvissuto in qualche modo aggiungerà progressi a un generatore all’istante, darà qualche bonus per inseguire vicino ai generatori e avrà un vantaggio relativo a Grandi prove di abilità.

Oltre a un nuovo cattivo e buono, ci sarà anche una nuova mappa e si dice che sia tutto ispirato da Ubisoft Per onore.

